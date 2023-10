Guerra en Franja de Gaza: quiénes son los corresponsales que están en la zona de bombardeos

Conforme pasan los días, el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas se intensifica cada vez más. Este martes se cumplen cuatro días de intensos bombardeos que han dejado más de 800 muertos en Gaza y cerca de 4 mil heridos.

Entre los muertos y el fuego que se llega a esparcir, los periodistas tienen que cumplir su labor aunque tengan que poner en riesgo su vida, tal como les pasó a los corresponsales de la Franja de Gaza de CNN, que estuvieron a nada de morir por los misiles israelíes.

Periodistas esquivan oleada de cohetes

Durante la cobertura de la guerra entre Hamas y el ejército israelí, los corresponsales de CNN se dieron a la tarea de informar sobre cómo se viven los bombardeos en la frontera entre Israel y Gaza; sin embargo, tuvieron que refugiarse de una oleada de cohetes que pasaorn por encimas de ellos.

En el vídeo que era transmitido en vivo, se puede ver al grupo de corresponsales mientras corren a buscar un refugio por las explosiones. Los periodistas rápidamente se agachan hasta quedar prácticamente sobre el suelo mientras pasan los cohetes.

La Jefa internacional de corresponsales de la CNN, Clarissa Ward, siguió hablando mientras seguían escondidos, a su vez, el equipo se preguntaban entre ellos si estaban bien. La periodista narra que los misiles no habían caído muy lejos de ellos y que habían visto sobrevolar un grupo de jets.









En otro video el corresponsal de BBC News, Rushdi Abu Alouf, se encontraba en vivo mientras hablaba desde Gaza; mientras el periodista contaba sobre los ataques un cohete cayó muy cerca de él. El hombre reaccionó con espanto ya que el misil había causado un gran estruendo por lo que en el noticiero le preguntaron si estaba bien, Abu Alouf, algo conmocionado, respondió que sí, pero al parecer la comunicación estaba afectada por el fuerte impacto.





@alyana.pari bbcnews "That was very close." This BBC journalist's live broadcast from Gaza was stopped when a loud explosion was heard. Israel's military has been carrying out retaliatory air strikes on Gaza after the Palestinian militant group Hamas launched a wave of attacks on the county 😳 ♬ Emotional Feelings - Reuben Machado

Cuatro periodistas palestinos mueren por bombardeos

Debido a los bombardeos cuatro periodistas palestinos murieron este martes durante los ataques contra Gaza, informaron sindicatos de reporteros y autoridades. Con su fallecimiento, la cifra de periodistas muertos por el conflicto se eleva a ocho.

La Oficina de Medios de Gaza controlada por el movimiento islamista Hamas, informó que tres de los fallecidos son Said al Taweel, director de la agencia de prensa Al-Khamisa; el fotógrafo Mohammed Sobboh; y Hisham Nawajhah, corresponsal de una agencia de prensa local.

Foto: AFP

Los tres periodistas murieron en un bombardeo cuando cubrían la evacuación de un edificio residencial cerca del puerto pesquero de la ciudad de Gaza, dijo Salameh Maarouf, director de Oficina de Medios de Gaza.

Los reporteros se habían alejado a varias decenas de metros del inmueble después de que un residente recibió una llamada telefónica del ejército israelí pidiendo que evacuaran el lugar ante un ataque inminente, reportó un corresponsal de AFP.

Pero, según testigos, el ataque israelí alcanzó otro edificio, más cerca del lugar donde estaban los periodistas.

Posteriormente, el sindicato de prensa informó que la directora de su comité de mujeres reporteras, Salam Khalil, murió junto con su marido y sus hijos cuando su casa, en el norte de la Franja de Gaza, fue golpeada por un bombardeo israelí.

Así también, el periodista Asad Shamlakh murió el domingo, según un comunicado de la oficina de prensa, que agregó que dos videastas están desaparecidos y que otros diez profesionales fueron heridos.

Otros tres periodistas murieron el sábado, según un comunicado de prensa palestino y el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.

Finalmente, el Comité para la Protección de los Periodistas, identificó el lunes a los fallecidos como el fotógrafo Ibrahim Mohammad Lafi, el reportero Mohammad Jarghoun y Mohammad El-Salhi.

|| Con información de AFP ||