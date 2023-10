ONU urge a comunidad internacional llevar asistencia humanitaria a Franja de Gaza

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado a la comunidad internacional para llevar ayuda humanitaria a miles de palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza.

En una conferencia de prensa en Baghdad, Iraq, el funcionario pidió permitir el acceso a Naciones Unidas a la zona de conflicto para asistir a las personas que se encuentran atrapadas y desprotegidas a tres días del inicio de la guerra contra Israel.

"Se debe permitir al @UN acceso para entregar asistencia humanitaria urgente a los civiles palestinos atrapados e indefensos en la Franja de Gaza. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que movilice apoyo humanitario inmediato para este esfuerzo", expresó Guterres en una publicación en su cuenta de X.

The @UN must be allowed access to deliver urgent humanitarian assistance to Palestinian civilians trapped & helpless in the Gaza Strip.



I appeal to the international community to mobilize immediate humanitarian support for this effort. pic.twitter.com/Y3VmubuhtV — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2023

