Hija y viuda se tatúan a David Bowie en la piel en honor al músico

Alexandria Jones, hija del fallecido cantante David Bowie, y la viuda del legendario músico, se hicieron tatuajes para conmemorar al ídolo, a dos años de su muerte.

Por un lado, Jones decidió plasmarse una luna alrededor de las palabras “Daddy xxx”, en su antebrazo, seguido de 1947-2016, mientras que Iman optó por ponerse en el tobillo un cuchillo tatuado, cuyo mango tiene las palabras: “David”.

Foto: Instagram | the_real_iman

Foto: Instagram | the_real_iman

“Siempre serás parte de nosotros” escribió su viuda, en sus redes sociales, de acuerdo con Billboard, mientras que más temprano publicó algunas fotografías en blanco y negro, con la descripción “¡Mi historia de amor favorita es la nuestra!”

Aunado a esto, algunos amigos y admiradores de Bowie le rindieron homenaje al ícono del rock en la web, mientras que el canal HBO le ofreció tributo con el estreno del documental “David Bowie: The Last Five Years”, que se estrenó en lo que hubiera sido su cumpleaños 71.

Foto: Instagram | the_real_iman

