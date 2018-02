Identifican a tirador en secundaria de Florida que dejó 17 muertos

Al menos 17 muertos ha dejado un tiroteo en la secundaria Marory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, y la policía informó que tras varias horas ya tiene en custodia al sujeto que abrió fuego. Se trata de Nicolas Cruz, un exalumno de 18 años.

Medios locales han mostrado escenas con decenas de estudiantes huyendo de un edificio rodeados por efectivos de seguridad, viviéndose momentos de pánico.



Follow @browardsheriff for latest info on the #stonemanshooting. Shooter still at large. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 de febrero de 2018



La secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, que se ubica a unos 72 kilómetros al norte de Miami, fue colocada bajo un "código rojo".

Imágenes de la televisión en vivo mostraban a decenas de estudiantes corriendo y alejándose de la escuela, abriéndose camino entre los oficiales que portaban armas pesadas y cascos y un gran número de vehículos de emergencia, incluyendo carros de policía, ambulancias y camiones de bomberos.

La televisora local FOX-10 informó que cinco personas fueron atendidas por paramédicos. La escuela tiene aproximadamente 3 mil 100 estudiantes, según datos federales.

.@gstephanopoulos asks eyewitness to Florida high school shooting how many shots he heard: "Too many to count." https://t.co/Luvyuv8GaA pic.twitter.com/fmUs4YP0lR — ABC News (@ABC) 14 de febrero de 2018

Por su parte, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump ya fue notificado sobre el tiroteo. "Estamos monitoreando la situación. Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados ", dijo la Casa Blanca.



Momentos después, el mandatario estadounidense señaló que "ningún niño, maestro o cualquier otro debe sentirse inseguro" en una escuela del país, así como ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

Asimismo, indicó que ya se comunicó con el gobernador de Florida, Rick Scott. "Estamos trabajando estrechamente con el cumplimiento de la ley en el terrible tiroteo en la escuela de Florida", escribió en Twitter.