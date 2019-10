Incendio Kincade en norte de California entra en su quinto día

El Incendio Kincade en el condado de Sonoma se ha extendido por 305,2 kilómetros cuadrados y ha sido contenido en un 15 por ciento, informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

De acuerdo con la información actualizada de Cal Fire, el incendio, iniciado el miércoles pasado, destruyó 124 estructuras, dañó otras 23 y amenaza 90 mil más en el norte de California.

Un total de 4 mil 548 elementos están combatiendo las llamas con la ayuda de 27 helicópteros y 549 carros de bomberos, pero sus esfuerzos han sido obstaculizados por las malas condiciones climáticas.

Se espera que altas temperaturas, muy reducida humedad y vientos más fuertes se combinen para producir un riesgo de incendio mayor, lo que se conoce como Bandera Roja de Alerta, se encuentra en vigor en este momento y continuará hasta el miércoles por la tarde.

El canal noticioso local ABC 7 informó que los bomberos esperan que los vientos se reduzcan después de la medianoche, pero se mantiene el pronóstico de una tarde y noche difíciles con viento seco y fuerte de la costa

Dos bomberos han resultado heridos. Uno de ellos fue trasladado a un hospital y se encuentra estable.

#RedFlagWarning in effect today through Wednesday and even into Thursday for some areas due to strong winds and low humidity throughout California. This is #CriticalFireWeather so make sure you and your family use caution when outdoors and are prepared. https://t.co/upBwccgmOg pic.twitter.com/zxU0ZO4MgU — CAL FIRE (@CAL_FIRE) October 29, 2019 On #NationalFirstRespondersDay we want to send our appreciation to the first responders that stand shoulder to shoulder with us as we battle the current wildfires across California, & to all first responders nationally that sacrifice to protect their communities each & every day. pic.twitter.com/SAbwbZaGbf — CAL FIRE (@CAL_FIRE) October 29, 2019

La Pacific Gas and Electric Company (PG&E), el principal proveedor de energía eléctrica en California, anunció el lunes por la noche que realizaría una nueva ronda de interrupciones en el suministro para la seguridad pública a partir de hoy.

Esta medida precautoria afectará a un total de 605 mil clientes en zonas de 29 condados del norte de California.