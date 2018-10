Interceptan en Atlanta otro paquete sospechoso dirigido a la CNN

Un paquete sospechoso dirigido a CNN fue interceptado el lunes en una oficina de correos de Atlanta, dijo el jefe de la cadena de noticias por cable en un comunicado.

"Esta mañana, otro paquete sospechoso dirigido a CNN fue interceptado en una oficina de correos de Atlanta", dijo el presidente de CNN Worldwide, Jeff Zucker, en un comunicado.

Si se descubre que contiene un dispositivo explosivo, sería la décimo quinta bomba enviada por correo, y la tercera para la CNN, en una ola dirigida a políticos demócratas prominentes y críticos del presidente de EEUU, Donald Trump, supuestamente por uno de sus seguidores en Florida.

"No hay peligro inminente en el Centro CNN", dijo en un mensaje a los empleados que también se publicó en la red Twitter.

JUST IN: Suspicious package headed to CNN's Atlanta headquarters intercepted https://t.co/B2Z1HCWmRl pic.twitter.com/2Du3pBDaRK — CNN International (@cnni) October 29, 2018

Desde el miércoles pasado, todo el correo a las oficinas de la CNN en Estados Unidos se ha examinado en una ubicación fuera del sitio, dijo, "por lo que este paquete no habría llegado directamente al Centro de la CNN, incluso si no hubiera sido interceptado primero".

Te puede interesar: Implicado en envío de paquetes es seguidor de Trump y quería fabricar una bomba

Cesar Sayoc, de 56 años, quien fue arrestado el viernes, iba a ser procesado el lunes en Florida responsabilizado por enviar 13 bombas. Las autoridades habían advertido que podría haber más en circulación.

Sayoc era un ardiente partidario de Trump, cuyos conocidos dijeron que tenía puntos de vista extremistas y que vivía en una furgoneta cubierta con calcomanías pro-Trump y anti-liberales.

Entre los objetivos de las bombas por correo se encontraban el ex presidente Barack Obama y la exjefa del Departamento de Estado, Hillary Clinton, la rival demócrata de Trump para la presidencia en las elecciones de 2016.