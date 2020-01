"Irán nunca tendrá un arma nuclear", desafía Trump a Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio.

"Irán nunca tendrá un arma nuclear", escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien ha multiplicado los mensajes amenazantes respecto a la república islámica después de la muerte, en un bombardeo estadounidense en Bagdad, del general iraní Qasem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2020

Trump retiró en 2018 a Estados Unidos de un acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre la República Islámica y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), además de Alemania.

En ese pacto, Irán había aceptado reducir drásticamente sus actividades nucleares para demostrar que no tenían ningún fin militar, a cambio del levantamiento de una parte de las sanciones económicas internacionales que asfixiaban su economía.

Teherán anunció, sin embargo, el domingo que está listo para volver a cumplir plenamente sus compromisos internacionales, en caso de que Washington modifique sus políticas.

Congreso de EU pondrá 'freno' a Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunció este lunes que someterá a votación una resolución para "limitar las acciones militares" del presidente Donald Trump respecto a Irán, tras la operación que acabó con la vida del comandante iraní Qasem Soleimani.

"La pasada semana, la Administración Trump llevó a cabo una ataque militar aéreo desproporcionado y provocador contra funcionarios militares de alto rango de Irán. Esta acción puso en peligro a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y diplomáticos y acercó una grave escalada de las tensiones con Irán", dijo Pelosi en una carta a los legisladores.

En la operación, llevada a cabo por EE.UU. el pasado viernes en Bagdad, murieron Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, y el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes.

Pelosi remarcó su "preocupación acerca de que la Administración tomara esta acción sin la consulta al Congreso y sin respeto por los poderes de guerra que otorga la Constitución".

La resolución que será sometida próximamente a votación "reafirma las responsabilidades de supervisión (del Legislativo) al exigir que si no hay medidas tomadas por parte del Congreso, las hostilidades militares de la Administración respecto a Irán cesan en 30 días".

Los demócratas se han quejado de que Trump aprobó la operación contra Soleimani sin notificar previamente a los líderes de ambos partidos en el Congreso.

Pelosi indicó que una iniciativa similar la presentará en la Cámara Alta el senador demócrata Tim Kaine.

Trump sí que informó al Congreso posteriormente del ataque antes del límite de 48 horas exigido por la ley, pero lo hizo a través de un documento clasificado y que no se ha hecho público.

Las dos cámaras del Congreso reflejan la división política en EE.UU., debido al control demócrata de la Cámara de Representantes y el republicano del Senado.

Por otro lado, Trump criticó este domingo la aprobación en el Parlamento de Irak de una resolución para la expulsión de las tropas que permanecen en el país y amenazó con sanciones a Bagdad.

"Les aplicaremos sanciones como no han visto nunca. Harán que las sanciones a Irán parezcan anodinas. Si hay cualquier hostilidad, si hacen cualquier cosa que creemos que es inapropiada, vamos a poner sanciones en Irak, sanciones muy grandes", dijo Trump.

Ante la escalada de tensiones regionales y las amenazas de "venganza" de Teherán, el Gobierno de EE.UU. ya ha comenzado a enviar a Oriente Medio a 3.500 soldados y ha aumentado sus niveles de ciberseguridad.