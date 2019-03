Más de un millón de personas firman petición para revocar el Brexit

Una petición al Gobierno británico que pide revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea (UE) alcanzó este jueves más de un millón de firmas.

La solicitud, que pueden firmar ciudadanos británicos y personas residentes en el Reino Unido, está disponible en la página web del Parlamento británico.

De acuerdo con Bloomberg, el sitio web de las peticiones se bloqueo rápidamente debido al alto número de firmas que comenzaron a llegar.

Esto luego de que la petición se hiciera viral en redes sociales.

"El Gobierno afirma repetidamente que salir de la UE es 'la voluntad del pueblo'", escribió la organizadora de la petición, Margaret Anne Georgiadou.

"Necesitamos poner fin a esta afirmación demostrando la fuerza que tiene ahora el apoyo público a permanecer en la UE. Puede ser que no se dé un voto popular, así que vote ahora ", reza el texto.

Según el reglamento de peticiones públicas al Gobierno y al Parlamento a través de Internet, las que alcancen más de 10 mil firmas recibirán una respuesta del Ejecutivo, mientras que aquellas que superen las 100 mil serán consideradas para ser debatidas.

La petición ya ha superado de largo ambas cifras y su organizadora espera tanto la respuesta gubernamental como la opción a que sea debatida, aunque el resultado de esa discusión, en todo caso, no sería vinculante ni incluiría ningún cambio legislativo.

Georgiadou dijo sentirse "muy frustrada", en la cadena pública BBC, porque aquellos que votaron por la permanencia en el referéndum del 23 de junio de 2016 han sido "silenciados e ignorados durante mucho tiempo".

La promotora de la iniciativa confesó que durante la primera semana del lanzamiento de la petición no funcionó "muy bien", pero esta mañana el servidor de la página web del Parlamento registró una caída ante el elevado número de entradas para firmarla.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, reconoció este jueves que cancelar el "brexit" es una posibilidad si la Cámara de los Comunes no aprueba la próxima semana el acuerdo de la primera ministra, Theresa May, pero la calificó de altamente improbable.

La "premier" se encuentra en Bruselas para tratar de convencer a los Veintisiete de que concedan al país una prórroga del "brexit" hasta el 30 de junio, aplazamiento que la UE a su vez ha condicionado a la aprobación del pacto en Westminster.

Con información de EFE