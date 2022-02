Mascotas en medio de la guerra fría entre Rusia y Ucrania

¡Familia es familia! A medida que crece la tensión por la invasión rusa a Ucrania, comienza el éxodo de ciudadanos quienes llevan consigo a sus mascotas en busca de un lugar seguro para resguardarse de los ataques militares

Luego de que este jueves 24 de febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin ordenara bombardear la ex-república soviética, decenas de familias ucranianas buscan la manera de salir del país y poner a salvo a niños y mascotas; en medio del caos y la confusión, muchas se han conglomerado en una estación del metro en Kharkiv, misma que sirve como refugio antibombas.

Aquí, los metros se detuvieron. Trenes y andenes son utilizados como refugios antiaéreos improvisados, en donde familias enteras y sus mascotas se resguardan de los posibles ataques militares de Rusia.

Mientras que en otros casos, la gente transita a lo largo de sus ciudades con sus mascotas de compañía en brazos. Perros y gatos de diferentes tamaños se pueden observar viajando con sus dueños ya sea en tren, automóvil o a pie.

Pero los mexicanos que buscaron regresar al país en días pasados acompañados de sus mascotas no han corrido con tanta suerte. La embajada de México en Ucrania no permitió su traslado, debido a que según la representación diplomática, el presupuesto no contempla su movilización, aunado a que deben acatarse las condiciones impuestas por los prestadores de servicio.

En tanto que veterinarios y escuelas de adiestramiento canino de Ucrania pidieron a quienes tengan mascotas no abandonarlas, recomendando algunas medidas como abastecerse de agua potable suficiente que contemple a las mascotas, abastecerse de comida para al menos un mes, contar con transportadora, incluir una dirección en sus collares, no pasearlos sin correa, y tener a la mano la documentación de los animales.

También se sugiere contar con un botiquín de primeros auxilios para mascotas.

