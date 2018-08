Medios de fake news son el partido de oposición: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a cargar hoy contra los medios de comunicación estadounidenses después de que más de 300 diarios publicaran esta mañana editoriales de manera coordinada en los que denuncian los ataques y amenazas reiterados del mandatario.

En estos editoriales, periódicos de todo el territorio estadounidense defendieron la libertad de prensa y advirtieron del "peligro" que representa que el propio presidente del país ataque de manera repetida a la prensa.



Al respecto, Trump dijo hoy en su cuenta de Twitter que "no hay nada que (él) quisiera más" para Estados Unidos que "la verdadera LIBERTAD DE PRENSA".

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2018



"El hecho es que la prensa es LIBRE para escribir y decir todo lo que quiera, pero gran parte de lo que dice son NOTICIAS FALSAS, impulsando una agenda política o simplemente tratando de dañar a la gente", señaló en esa red social.



Además, Trump aseguró que los "medios de fake news son el Partido de Oposición".



Más de 300 diarios de todo el país publicaron editoriales de manera coordinada en los que denuncian los ataques y amenazas reiterados de Trump a la prensa como un "peligro" para la sociedad estadounidense.

Foto: AFP

"Llamar a la prensa 'el enemigo del pueblo' al igual que va contra los valores estadounidenses es también un peligro para el tejido cívico que hemos compartido durante más de dos siglos", indicó el editorial de The Boston Globe, diario que impulsó la iniciativa.



Por su parte, The New York Times apeló a los ciudadanos al asegurar que la prensa los "necesita".



Al frente común se sumaron tanto diarios de gran tirada de ciudades grandes como periódicos locales, entre ellos cabeceras como The Houston Chronicle, el Minneapolis Star Tribune, Miami Herald y Denver Post.