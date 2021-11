Medios internacionales siguen de cerca la Cumbre de los Líderes de América del Norte

Medios internacionales, principalmente de Estados Unidos y Canadá han dado seguimiento a la reunión trilateral entre los mandatarios Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, en Washington DC, mostrando diferentes perspectivas respecto a las previsiones del primer encuentro en cinco años de los mandatarios de las naciones norteamericanas, donde se abordarán temas como comercio, seguridad sanitaria, migración y cambio climático, con el fin de reforzar lazos, según la Casa Blanca.

La Cumbre de los Líderes de América del Norte domina la agenda de la mayoría de los medios, sin embargo, no es el tema principal de sus periódicos o de sus medios digitales antes de su inicio. Estos son los puntos de vista más destacados.

Estados Unidos

Los medios estadounidenses están de acuerdo con la elaboración de una cumbre tripartita que pondrá en la mesa del debate varios puntos conflictivos entre los miembros de América del Norte, tal es el caso de los desacuerdos comerciales, pero se enfocan primordialmente en el tema migratorio con México.

The New York Times resalta que en el encuentro se establecerán la creación de medidas humanitarias para migrantes en busca de asilo y empleo, pero no se debatirá la cancelación del programa “Quédate en México”.

Para el columnista de The Washington Post, Ricardo Raphael, la cumbre tendrá un punto crítico que preocupa a los gobiernos de EU y Canadá, y es la propuesta del mandatario mexicano sobre fomentar la migración ilegal a través de resucitar el Programa Bracero para dar trabajo temporal a mexicanos en territorio estadounidense.

Por su parte The Wall Street Journal considera que la verdadera disputa se centrará en la política fiscal de vehículos eléctricos, una propuesta criticada por México y Canadá.

La organización periodística Político destaca, por su parte, la nueva era de diálogo que reabre Joe Biden para mejorar los lazos diplomáticos entre sus principales socios.

Algunos medios abordan descontento de EU y Canadá con México por el potencial impacto en las inversiones privadas la puesta en marcha de la reforma eléctrica, un tema que sin duda será retomado en el encuentro.

Para Bloomberg, persistirán algunos obstáculos en la reunión como el riesgo de sobrecalentamiento de las tres economías, los atascos en la cadena de suministros y las reglas de pruebas y vacunas para los cruces fronterizos.

Estos mismos medios, junto a otros como BBC News, ABC, Fox News, entre otros, dieron voz a legisladores republicanos y demócratas que exigieron al presidente de Estados Unidos presionar a su homólogo mexicano en el tema de la reforma eléctrica y sus violaciones al T-MEC, el tratado comercial entre los tres países.

Canadá

Los medios canadienses también llevan a cabo un seguimiento al encuentro defendiendo principalmente sus intereses, tales como la defensa del libre comercio frente a Estados Unidos, por ejemplo.

El diario La Presse, enfocado el público de habla francesa, resalta que la misión de Trudeau es defender el libre comercio, mientras que Biden asiste con un enfoque proteccionista. Respecto a México, consideran que el libre comercio es un tema que los une frente al gobierno estadounidense, ya que ambos están siendo afectados por la política “Buy America”, que privilegia las compras a EU en el exterior.

El enfoque es compartido por otros medios como CBC News, CTV News, National Post y Winnipeg Free Press, quienes resaltan que la cumbre estará enmarcada por momentos tensos en los temas comerciales.

Uno de los puntos más espinosos que destacan los diarios canadienses son las reglas impuestas por Washington a Ottawa a los créditos fiscales a vehículos eléctricos, que beneficiarían exclusivamente a los fabricantes sindicalizados de EU. Se trata de un mercado manufacturado y comercializado entre los tres países y las nuevas reglas dejarían en desventaja a Canadá y México.

Otros medios se inclinaron por destacar el tema de las vacunas contra el Covid, tales como The Toronto Star y The Globe and Mail. Ambos coincidieron en las propuestas sanitarias de primer ministro que pondrá en la mesa en Washington, como la vacunación obligatoria entre las tres naciones para sus viajeros.

Un ala más radical de diarios canadienses se ha enfocado más en las críticas al primer ministro y sus cuestionamientos sobre el papel que realizará Justin Trudeau. Toronto Sun se cuestiona incluso si los mandatarios de EU y México lo tomarán en serio en sus peticiones en el sector comercial.

Otras naciones

Medios europeos también destacaron el inicio de la cumbre en Washington. Desde París, France 24 destacó que el encuentro estará marcado por diferencias en migración, clima y comercio, que se exacerbaron durante la administración del expresidente de EU, Donald Trump. Resalta que México asiste a la cumbre con una agenda que defenderá la distribución de vacunas equitativamente y la solicitud de ayuda financiera para promover el desarrollo económico en Centroamérica, para frenar la migración.

En Reino Unido, India y Corea del Sur también se hicieron eco de la reunión de los tres líderes regionales e informaron, a través de las agencias de noticias Reuters y AP, la relevancia del encuentro de los mandatarios.

Al Jazeera, de Qatar y Channel News Asia, de Singapur, también dieron un espacio al encuentro norteamericano.

