Mexicanos se reúnen frente a Casa Blanca previo a encuentro de AMLO y Trump

Decenas de mexicanos en Estados Unidos se reúnen frente a la Casa Blanca previo al encuentro de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump ante la entrada en vigor del T-MEC.

Con pancartas, porras y cantando el himno nacional, los manifestantes muestran su apoyo a López Obrador. "¡Es un honor estar con Obrador¡, ¡Apoyo total a AMLO y a la 4T!", se escucha gritar a los simpatizantes.

❤️Así el ambiente de nuestra hermosa gente de México en espera del arribo de AMLO a la Casa Blanca. #AMLOenWashington #MexicoDignoYQuerido pic.twitter.com/AgO3gNH38z — Oaxaca con AMLO (@OaxacaconAMLO) July 8, 2020

Este miércoles por la mañana, López Obrador acudió al memorial de Abraham Lincoln (1861-1865) y posteriormente al de Benito Juárez (1858-1872), situados ambos en el centro de Washington.

El mandatario evitó realizar declaraciones y se limitó a presentar sus respetos ante ambos monumentos y saludar a mexicanos congregados.

#AMLOenWashington #SuExcelenciaLopezObrador



La comunidad mexicana en USA lo espera en la Casa Blanca.



Qué emoción ver a mis paisanos apoyar al presidente @lopezobrador_



La oposición no quería que se viera el apoyo a nuestro presidente#AMLOLujoDePresidente pic.twitter.com/B12I9hUqLS — Guason (@Guasonhappy) July 8, 2020 La policía ha bloqueado el tránsito vial dada la creciente llegada de quienes muestran su apoyo a @lopezobrador_ . Me comentan que hubo presencia de un par de manifestantes rechazando su visita en el Monumento a Benito Juárez pero hasta ahora no han llegado a la Casa Blanca. pic.twitter.com/haiYnMFdMD — Alina Duarte (@AlinaDuarte_) July 8, 2020

Entre los ciudadanos que madrugaron para ver al presidente las opiniones eran divididas, aunque todos coincidían en hacer ondear la bandera mexicana.

Por un lado, sus seguidores lanzaban porras sin descanso al mandatario, mientras, junto a ellos, sus detractores lo criticaban duramente.

Foto: Reuters

El viaje de AMLO a EU está rodeado por la polémica debido a la agresiva retórica de Trump con México y su reiterada promesa de construir un muro fronterizo para impedir la llegada de migrantes que, insiste, pagarán los mexicanos.

El mandatario mexicano, fiel a su política de austeridad, llegó anoche a Washington tras un largo viaje en dos vuelos comerciales con una escala de dos horas y media en Atlanta.

López Obrador se aloja en la embajada de México en Estados Unidos, con lo que descansará en "territorio mexicano", como ya había adelantado.

Foto: Reuters

El motivo oficial de la visita es la entrada en vigor, el pasado día 1, del tratado comercial T-MEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica vigente desde 1994, entre Estados Unidos, Canadá y México.

Pese al carácter trilateral del pacto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció a comienzos de semana que no acudiría a la cita.

Con información de EFE