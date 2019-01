Mike Pompeo descarta nueva guerra fría con Rusia

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, descartó hoy una nueva "guerra fría” en las relaciones de su país con Rusia, durante una videoconferencia desde Washington, transmitida en el marco del 49 Foro de Davos.

Estados Unidos y Rusia “no estamos condenados a una rivalidad como la de la Guerra Fría”, declaró Pompeo en su mensaje al Foro Económico Mundial, al que no pudo asistir debido a que el presidente Donald Trump canceló la participación de la delegación estadounidense por el cierre parcial de su gobierno.

Had a chance to address the global leaders gathered at @wef from a frosty DC. Shared my thoughts on America’s, and much of the world’s, return to time-tested truths: strong nationhood, secure borders, sturdy alliances, and pro-growth policies. #WEF19 pic.twitter.com/VPh7b2wgES — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 22, 2019

El responsable de la política exterior estadounidense reconoció que “ha sido una lucha” constante reducir los riesgos de enfrentamiento entre Washington y Moscú por la actitud de Rusia en varias cuestiones.

Entre ellas, mencionó el apoyo de Rusia a los rebeldes separatistas en la anexión de la península de Crimea, así como las presuntas interferencias de Moscú en las elecciones de Estados Unidos y otros países.

Esos no son comportamientos de naciones que quieren formar parte de la comunidad internacional

En su intervención, en la que también habló de la tensión comercial de su país con China, así como del retiro de las tropas estadounidenses de Siria, entre otros temas, Pompeo recordó que Rusia y su país son “las dos naciones que poseen la mayor capacidad nuclear del mundo”.

Rusia es una potencia formidable en eso, y nosotros lo respetamos y entendemos. Necesitamos asegurar que se realicen conversaciones para que podamos prevenir tanto la proliferación, como lo que deriva de la posesión de esas armas nucleares