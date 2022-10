Musk comparte idea para detener la guerra en Ucrania y lo tunden en redes

Este lunes, el polémico empresario Elon Musk compartió en la red social Twitter algunas de sus ideas para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo, no todos lo tomaron bien y hubo reacciones de indignación por parte de funcionarios ucranianos, incluído el presidente, Volodímir Zelenski.

Musk planteó a sus seguidores una encuesta sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia basado en cuatro principios:

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Lo que traducido quiere decir:

Repetir elecciones en las regiones anexionadas bajo la supervisión de la ONU. Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo.

Crimea formalmente es parte de Rusia, como lo ha sido desde 1783 (hasta el error de Jruschov)

Abastecimiento de agua a Crimea asegurado

Ucrania permanece neutral

Musk prevé que que haya un escenario fatídico con muchos muertos y que alguna de sus opciones de las encuestas perviva.

"También vale la pena señalar que un posible resultado de este conflicto, aunque improbable, es una guerra nuclear", añadió el empresario, que en interacciones con otros usuarios defendió que, si a alguien le importan los ucranianos, debe buscar la paz, dado que es muy poco probable que Ucrania gane en una "guerra total", agregó Musk.

Reacciones encontradas en funcionarios

A las pocas de haber publicado la encuesta, más de un millón de personas habían votado y habían opinado en su mayor parte ideas opuestas a las del magnate, lo que hizo pensar en una lluvia de bots.

Entre las respuestas está la del embajador ucraniano en Alemania, Andrij Melnyk, quien respondió con un insulto al tuit de Elon Musk.

El político ucraniano Serhiy Prytula, respondió: "Elón, hombre. Parece que te has perdido muchas lecciones de historia mientras te concentrabas en el espacio y los autos eléctricos"

La periodista ucraniana Anastasiia Lapatina también criticó a Musk y le dijo que tal vez debería concoer un poco de historia actual.

El exembajador de Ucrania en Austria, Olexander Scherba reclamó de esta forma: "¡No se trata solo de territorio, Elon! ¡Se trata de personas! ¡Se trata del genocidio de la lengua y la cultura ucranianas! Lo que es paz para ti es una vida destruida y lisiada para ellos."

El miembro del Parlamento Polaco, Cezary Tomczyk hizo un simil irónico con lo propuesto por Musk, pero aplicado con sus empresas, como Tesla y Space X: "Propongo que Tesla pertenezca a Ford a partir de ahora. Después de todo, los autos alguna vez pertenecieron principalmente a Ford. Y la parte espacial de Elon Musk se decidirá en un referéndum bajo la supervisión de las Naciones Unidas"





El presidente, Volodímir Zelenski , reaccionó a las publicaciones con una encuesta propia: "¿A qué Elon Musk prefieres? - Al que apoya a Ucrania - Al que apoya a Rusia".