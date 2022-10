Atacan violentamente al esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EU

Paul Pelosi, marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido atacado este viernes a primera hora de la mañanaen su domicilio particular en la ciudad de San Francisco, en el estado de California.

Según ha detallado el portavoz de la presidenta de la Cámara, Drew Hammill, en un comunicado, el asaltante ha agredido violentamente a Paul Pelosi, que ha sido trasladado a un hospital donde se espera que se recupere.

Monitoring: House Speaker Nancy Pelosi’s husband violently assaulted in their residence by assailant. Motivation unclear: pic.twitter.com/969Klg3Yal — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) October 28, 2022

Hammill también dio a conocer que el asaltante fue detenido y ya está bajo custodia para comenzar las investigaciones y determinar las razones del ataque. A su vez, también se informó que Nancy Pelosi no se encontraba en su casa en el momento del incidente.

"La presidenta y su familia están agradecidos con el personal de emergencias y los profesionales médicos involucrados", dice Hammill en el escrito, mientras transmite también las intenciones de la familia para disfrutar de privacidad en estos momentos.

No es la primera vez que el marido de Nancy Pelosi es noticia. En agosto pasado fue condenado por conducir ebrio en mayo cuando estuvo involucrado en un accidente de tráfico, suceso por el que se declaró culpable en un juzgado de California.



Fue condenado a cumplir ocho horas de servicios comunitarios y pagar una multa de 5 mil dólares para restituir los daños causados al conductor del vehículo contra el que chocó, así como otros 2 mil dólares al tribunal.



El juez del caso condenó a Pelosi a cinco días de cárcel que no tendrá que cumplir, al descontarse las horas que pasó en el calabozo tras el accidente y porque el juez consideró que ha tenido buen comportamiento.

Con información de Europa Press