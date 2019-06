Nicaragua libera a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda

Managua, Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua liberó este martes a un grupo de denominados "presos políticos" por la oposición bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional, entre ellos a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

Mora y Pineda fueron detenidos el 21 de diciembre de 2018 tras la ocupación policial del canal de televisión 100 % Noticias, y se enfrentaban a cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia", y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".

#Nicaragua Imágenes de nuestros héroes, parte de nuestros presos políticos al ser liberados hoy. Aquí está Lucia Pineda, Miguel Mora, Edwin Carcache, Medardo Mairena, Irlanda Jerez, entre otros. Todos alzando su voz y pidiendo justicia por los caídos. pic.twitter.com/8eP2UrB8rW — Leana Astorga (@LeanaAT51) 11 de junio de 2019

El canal 100% Noticias era transmitido en la casilla 63 del servicio de cable hasta el 21 de diciembre pasado, cuando fue intervenido por un operativo policial, y desde entonces permaneció en silencio y con la pantalla oscura.

Foto: @Canal100Noticias

Entre los liberados también se encuentran los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta, a quienes un juez afín al presidente del país, Daniel Ortega, había condenado a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente.

Miguel Mora, habla desde su casa de habitación, luego de ser excarcelado. https://t.co/kjTx7WonkO pic.twitter.com/lMXCICOxJZ — Confidencial.com.ni (@confidencial_ni) 11 de junio de 2019

Además, a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nairobi Olivas y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; el dirigente opositor Cristhian Fajardo; Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano, entre otros.

Las liberaciones fueron realizadas por el Sistema Penitenciario Nacional, cuyos custodios entregaron a los "presos políticos" ante los familiares, en sus casas, bajo la observación de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

#Nicaragua Que emoción me da ver estas imágenes. Mi querida amiga Lucia, Miguel Mora en libertad, junto a otros líderes de las protestas de abril.

Gracias a Dios están en sus casas con su cabeza en alto y su fe inquebrantable. Gracias a todos por su coraje y valentía. pic.twitter.com/yru1Wuzqj2 — Leana Astorga (@LeanaAT51) 11 de junio de 2019 #Nicaragua #Últimahora Gobierno de Ortega libera a todos los presos políticos.

Presos políticos como Lucia Pineda, Miguel Mora, Pedro Mena, Medardo Mairena, entre otros están libres bajo la Ley de Amnistia 669. pic.twitter.com/LZecMrI69I — Leana Astorga (@LeanaAT51) 11 de junio de 2019

"Nicaragua, Nicaragua", gritaban los liberados a bordo de un microbús de la CICR, mientras empuñaban sus manos en señal de victoria y levantaban banderas del país y entonaban las notas del himno nacional, según imágenes que circulan en las redes sociales.

La periodista Lucía Pineda brincó de emoción al ser recibida por amigos y gritó "somos libres" y "gloria a Dios", mientras otros compañeros liberados gritaban "Viva Nicaragua libre" y ondeaban la bandera nicaragüense.

Delegación de la SIP está en Nicaragua

La delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que llegó este lunes a Nicaragua para trabajar a favor de la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, entre otros, fue sorprendida gratamente esta madrugada cuando fueron liberados, así como el resto de los presos políticos.

La delegación liderada por la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, mantuvo reuniones ayer con representantes de La Prensa, El Nuevo Diario, Artículo 66, Confidencial, Corporación, Canal 12, Onda Local, Fundación Violeta Barrios y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.





Delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, se encuentra en #Nicaragua para abogar por la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega @laprensa pic.twitter.com/H5TBzVYtG0 — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 10 de junio de 2019

La delegación continuará hoy seguirá su agenda con reuniones sobre la la situación general de la libertad de prensa y de expresión, así como los temas más importantes de la agenda política y social del país, entre ellos los alcances y consecuencias respecto a la Ley de Amnistía.

La delegación de la SIP tiene previsto reunirse hoy o mañana con los periodistas encarcelados y ofrecer una conferencia de prensa.

La SIP también tiene como objetivo pedir la completa resolución del asesinato de periodista Ángel Gahona, ocurrido en abril de 2018, ya que hasta ahora no existe confianza en un fallo del Poder Judicial, que declaró culpables a los jóvenes afrodescendientes Glen Slate y Brandon Lovo.

Además de Domínguez, directora de El País, Cali, Colombia; participan en el misión Christopher Barnes, primer vicepresidente de la SIP, director general The Gleaner, Kingston, Jamaica; Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director de La Silla Rota, México; José Roberto Dutriz, presidente del Comité Ejecutivo, presidente y director del Grupo La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador; Michael Greenspon, director de Innovación de Productos de Impresos, The New York Times, Nueva York, Estados Unidos; Gabriela Vivanco, presidenta de la Comisión de Socios, La Hora, Quito, Ecuador; María Eugenia Mohme, presidenta de la Comisión de Auditoría, miembro del directorio de La República, Lima, Perú y Ricardo Trotti, director ejecutivo.