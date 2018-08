No habrá guerra, ni negociaciones con EU: Líder supremo de Irán

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, aseguró hoy que "no habrá guerra ni se negociará con Estados Unidos", en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de dialogar para llegar a un nuevo acuerdo.



Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S.. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 13 de agosto de 2018

Dirigentes estadounidenses han estado hablando descaradamente de nosotros en los últimos tiempos. Además de las sanciones, hablan de guerra y de negociaciones. Déjenme decir a este respecto algunas palabras al pueblo: NO HABRÁ GUERRA, NI NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS.

Durante los últimos días, crecieron las especulaciones sobre una posible negociación entre Irán y Estados Unidos, tras la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 y el restablecimiento la semana pasada de las sanciones contra la república islámica.

Pero Teherán rechazó la propuesta de iniciar una nueva mesa de diálogo realizada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El gobierno iraní acusó a Trump de no ser digno de confianza, después de que rompiera con los compromisos que su país estableció con Irán y otras potencias internacionales.

Firmado tras años de complejas negociaciones entre Irán, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia, China, Alemania y la Unión Europea, el acuerdo nuclear sometía el programa nuclear iraní a una estrecha vigilancia, con el objetivo de evitar el desarrollo de armas nucleares.

Como contrapartida, preveía el levantamiento de las sanciones que habían asfixiado la economía iraní.

En su último informe en mayo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó que las autoridades iraníes respetaron los compromisos adoptados en el acuerdo nuclear.