Nunca se derogará enmienda sobre armas en EU: Trump

Washington, D.C.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que "nunca" se va a derogar la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, una medida que protege el derecho a portar y poseer armas en Estados Unidos.



"¡La segunda enmienda nunca será derogada!", exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter, un día después que el juez retirado del Tribunal Supremo, John Paul Stevens, señalara en un potente editorial en el diario The New York Times que eliminar esa enmienda es la solución para acabar con la violencia armada en el país.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018

El jurista retirado llamó este martes a la derogación de la segunda enmienda, a la que se refirió como "una reliquia del siglo XVIII", una opinión que avivó la llama del debate sobre el acceso a las armas en EU, dos días después de las 800 manifestaciones en diferentes puntos del país que se organizaron a favor de un mayor control de armas.



FOTO: EFE

"A pesar de que a los demócratas les gustaría ver que esto suceda, y a pesar de las palabras de ayer del exjuez del Tribunal Supremo Stevens, DE NINGUNA MANERA. ¡Necesitamos más republicanos en 2018 y SIEMPRE debemos mantener (un mayor número de jueces favorables en) el Tribunal Supremo!", escribió el mandatario en su habitual serie de tuits matutinos.

La Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, adoptada originalmente en 1787, es el principal argumento al que apelan los estadounidenses favorables a las armas, que consideran que esta medida es parte de la identidad nacional del país.

FOTO: EFE

El último tiroteo masivo en EU se produjo el pasado 14 de febrero en una escuela secundaria de Parkland (Florida), después de que un joven de 19 años, Nikolas Cruz, asaltara su antiguo colegio con un fusil de asalto AR-15, con el que mató a 14 estudiantes y tres profesores.



En lo que va de año, 33 incidentes con armas han ocurrido en centros educativos de EU, incluyendo sucesos sin heridos, según datos de la organización Everytown for Gun Safety.

FOTO: EFE