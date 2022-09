Se registra tiroteo en escuela en Oakland, California; hay 5 heridos

Varias personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en una escuela de secundaria en Oakland, localidad situada en el área de la bahía de San Francisco (California, EE.UU.), según medios de comunicación locales.

La Policía de Oakland confirmó el suceso a través de redes sociales y designó un lugar especial para que las familias se reúnan con los estudiantes, aunque no dio más información sobre el número de víctimas, que según la cadena CBS es de cinco heridos, todos ellos trasladados a un hospital.

De acuerdo con este medio, el tiroteo involucró a varias personas armadas en los exteriores de un complejo que comprende tres centros escolares y se ubica en una de las áreas más pobladas del estado de California.

"Escuché los tiros y vi a una mujer que salía del vehículo y corría hacia el interior de la escuela y pensé lo peor", explicó un testigo a la cadena NBC Bay Area.

The Oakland Police Department is investigating a shooting that occurred in the 8200 block of Fontaine Street.



We are asking our Community Members to please avoid the area at this time.



PIO is on the way to scene. Media we will update with staging area. pic.twitter.com/9zvmmW7lC3 — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) September 28, 2022

Al escuchar los disparos, las tres escuelas del complejo aislaron a los alumnos y al personal del centro hasta que pudieron iniciar una evacuación en condiciones seguras.

Las cámaras de televisión mostraron numerosos vehículos policiales y equipos de emergencia en las inmediaciones del campus estudiantil.

El suceso se ha producido cuando la población de EE.UU. aún sigue conmocionada por el tiroteo del pasado 24 de mayo en la ciudad de Uvalde (Texas), que se saldó con la muerte de 19 niños y 2 maestras de una escuela primaria.

Fue el tiroteo escolar más mortífero en los Estados Unidos desde la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut.

La tragedia reabrió el debate por el uso de armas en el país, pues ocurrió diez días después de que otra decena de personas fueran asesinadas a balazos en un supermercado del estado de Nueva York, y fue seguido de varios tiroteos masivos durante las celebraciones por el 4 de julio, siendo el de Chicago, con 7 muertos, el más violento del día festivo.