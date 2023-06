El emotivo video de OceanGate en honor a las víctimas del submarino Titán: todos fueron muy valientes

El pasado 22 de julio la compañía OceanGate Expeditions confirmó la muerte de los cinco pasajeros que viajaron en un submarino de nombre Titán para conocer los restos del Titanic, un sueño que terminó en tragedia.

Junto con la Guardia Costera de EU, la empresa anunció que los tripulantes del sumergible perdido desde el domingo habían muerto por una "implosión catastrófica" de la nave.

La notica le dio a la vuelta al mundo y con ella, los mensajes de condolencias y pésame para los familias de las víctimas.

La misma OceanGate perdió en la tragedia al inventor del sumergible Sockton Rush, por lo que tras dar a conocer su fallecimiento, compartieron un video donde muestran la última vez que Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet fueron vistos con vida.

La grabación, que fue compartida en su cuenta de TikTok, está acompañada de un breve, pero emotivo mensaje donde destacaron la valentía de los tripulantes y enviaron su solidaridad a sus familias, así como a las de aquellos que participaron en las misiones de rescate.

"Todos fueron valientes en cada viaje, querían hacer algo y ver este pedazo de historia que está en el fondo del océano. La historia nos unió. Todos los días superamos desafíos, volamos al espacio, creamos nuevas oportunidades. Apoyamos a todos los que participaron en las misiones, equipos de rescate y familias de tripulantes", dice el mensaje

Investigan tragedia del submarino Titan

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció una investigación sobre la implosión que destruyó al sumergible.

La Guardia dijo que formó una junta de investigación marina (MBI), su mayor nivel de investigación por esta tragedia en el Atlántico norte que atrajo la atención mundial.

"Mi objetivo principal es evitar un incidente similar haciendo las recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad del dominio marítimo en todo el mundo", dijo Jason Neubauer, jefe de investigación de la Guardia Costera y líder de esta pesquisa, en una conferencia de prensa en Boston.

Today marks 111 years since the tragic sinking of RMS Titanic. We study and document the wreck site with great respect for the men, women, and children who died that night. pic.twitter.com/phPjb1DMTF — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 15, 2023

"El MBI ya está en su fase inicial de recolección de pruebas, incluyendo operaciones de rescate de escombros en el lugar del incidente", agregó.

Neubauer dijo que la investigación estadounidense también podría hacer recomendaciones sobre la posible búsqueda de sanciones civiles o penales "si fuera necesario".

