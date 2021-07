OMS recomienda hacer prueba PCR a niños para evitar cierre de escuelas por Covid

La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó este viernes a los gobiernos de la región a preparar los colegios durante el verano para que la educación presencial sea posible el próximo curso pese al coronavirus.



La OMS, al publicar un informe de propuestas elaborado por un equipo de expertos, pidió aprovechar esta "ventana de oportunidad" para evitar un nuevo cierre de las aulas, una medida "perjudicial" tanto para la educación, como para "el bienestar social y mental" de niños y jóvenes.



"El momento de actuar es ahora. No podemos permitir que la pandemia robe a los niños su educación y desarrollo", aseguró el director regional para Europa de la OMS, Hans Henri Kluge.



Se trata de evitar que se repitan en el próximo curso escolar los cierres de colegios que tuvieron lugar en el período 2020/21, cuando se registró la "mayor ruptura educativa de la historia", según la OMS.



El cierre de colegios sólo puede ser "el último recurso" y debe llevarse a cabo sólo si "se producen grandes brotes o la transmisión comunitaria no puede ser controlada por ninguna otra medida".



Entre las propuestas se encuentran medidas concretas como el uso de test -PCR y de antígenos- de forma regular en los colegios, y llevar a las aulas las campañas de vacunación.



La OMS pide asimismo no olvidar la importancia de salvaguardar los resultados educativos y el bienestar mental y social de los niños, tener en cuenta especialmente a los menores de entornos vulnerables e incluir a los alumnos en los procesos de decisión.



"Pese a que la mayoría de países ofrece educación a distancia, la pérdida de aprendizaje y el impacto de no estar en el colegio está siendo un reto para los niños, especialmente para los vulnerables y marginalizados", aseguró la directora de UNICEF para Europa y Asia Central, Afshan Khan.



Según UNESCO, 44 de los 53 países incluidos en la región europea de la OMS cerraron sus colegios en abril de 2020, coincidiendo con la primera ola de la pandemia en el continente.



El informe apunta que, además de eliminar los necesarios contactos sociales de los menores, la educación a distancia no proporciona los mismos resultados educativos que la presencial en los colegios.



Los perjuicios son además mayores para los menores pertenecientes a colectivos más desfavorecidos, concluye el estudio.