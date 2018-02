Otro amorío: Trump tuvo una aventura con una conejita de Playboy

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo una aventura con una modelo de Playboy mientras mantenía una relación con una estrella porno y el tabloide National Enquirer le pagó 150 mil dólares a la "conejita" para evitar que su historia se hiciera pública, informó el viernes el New Yorker.



El reporte de la revista sobre la relación se basó en notas escritas a mano por la modelo, Karen McDougal, que fue "Conejita del año 1998". The New Yorker informó que la modelo confirmó que ella había escrito las notas.

La historia tiene similitudes con las descripciones de que la actriz de películas para adultos Stephanie Clifford -también conocida como Stormy Daniels- y otras mujeres tuvieron encuentros sexuales con Trump, lo que incluyó cenas privadas y ofertas para comprarles bienes inmuebles.

La revista informó que American Media Inc, editora del National Enquirer, le pagó a McDougal 150.000 dólares en 2016, poco después de que Trump se convirtiera en candidato a la presidencia del Partido Republicano, por los derechos exclusivos de su historia, que nunca publicó.

El artículo señaló que el presidente de American Media, David Pecker, describió a Trump como un "amigo personal". También sostuvo que McDougal se negó a discutir detalles de su relación con Trump por temor a violar su acuerdo de exclusividad.

American Media dijo a Reuters en un comunicado que la sugerencia de que "participa en cualquier práctica que le permita tener influencia sobre el presidente de Estados Unidos, aunque es halagadora, es ridícula".

The New Yorker informó que American Media dijo que no publicó la historia de McDougal porque no la consideró creíble.

Trump supuestamente comenzó su relación con McDougal y Clifford aproximadamente tres meses después de que su esposa Melania dio a luz a su hijo Barron.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. The New Yorker informó que un portavoz de la Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump niega haber tenido una aventura con McDougal y calificó el reporte como "más noticias falsas".