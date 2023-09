Ovidio Guzmán: cómo es la cárcel donde estará en Chicago tras ser extraditado

En plenos festejos por la Independencia de México, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, llegó extraditado a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia confirmó que el llamado “El Ratón”, uno de los narcotraficantes más buscados por Washington ante su participación en el tráfico de fentanilo, se enfrenta ahora a una serie de cargos federales en diferentes tribunales del país.

¿De qué acusa EU a Ovidio Guzmán?

En ese país, el hijo del Chapo es requerido por delitos relacionados con crimen organizado, principalmente por el tráfico de metanfetamina, marihuana y fentanilo, así como lavado de dinero y posesión ilegal de armas.

En abril de este año, la Justicia estadounidense presentó cargos en tres distritos federales distintos contra Ovidio Guzmán y tres de sus hermanos por haber presuntamente asumido el liderazgo del Cartel de Sinaloa tras el arresto y la posterior extradición de su padre a EU.

Los cargos, en los distritos federales del Sur de Nueva York, el Norte de Illinois y el Distrito de Columbia, se emitieron como parte de una investigación sobre "la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo", liderada por el citado cartel y "alimentada por compañías farmacéuticas chinas".

¿A qué cárcel de EU fue llevado Ovidio Guzmán?

Aun cuando tiene cargos en varias Cortes de EU, el también considerado líder de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa fue trasladado del penal de máxima de seguridad Altiplano, en el Estado de México, a la ciudad de Chicago.

Será en la Corte del Distrito Norte de Illinois donde Ovidio enfrentará las acusaciones relacionadas con tráfico de drogas, crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego, luego que se cumplimentó la orden de presentación que emitió el pasado 20 de enero que derivó en el proceso de extradición.

De acuerdo con el Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), “El Ratón” fue recluido en el MCC Chicago, el Centro Metropolitano Correccional de esa ciudad, donde se le asignó como el preso con el número 72884-748.

¿Cómo es el MCC Chicago?

El Centro Metropolitano Correccional de Chicago se ubica en el 71 West Van Buren Street, en pleno corazón de la “ciudad de los vientos”, donde sobresale por ser una prisión triangular tipo rascacielos con 26 pisos.

El MCC Chicago es una prisión mixta y tiene una capacidad para 486 reos.

Fue diseñada por Harry Weese a encargo del Departamento de Justicia en 1969, con la encomienda de que fuera un sitio de rehabilitación y no de castigo inhumano.

A diferencia de su padre El Chapo, que está recluido en la prisión federal ADX Florence en Colorado, la más segura en EU y el mundo, donde solo tiene permitido tomar el sol una hora al día ni tiene contacto con nadie, Ovidio llega a un centro carcelario menos estricto, pues no hay módulos ni grandes patios vigilados con torretas.

Cada planta del Centro Metropolitano Correccional de Chicago funciona como compartimentos, por ejemplo a la media altura del edificio se ubica el comedor y las cocinas; los hombres y mujeres viven en pisos distintos donde solo hay 18 celdas en cada uno.

En los pisos inferiores del edificio se encuentran la enfermería, lavandería y la biblioteca, donde se ocupan elevadores con controles externos de seguridad y los guardias armados están en cada salida y entrada.

Además, las ventanas de las celdas, que no cierran sus puertas, tienen más de dos metros de alto no tienen rejas. Pero si algún preso decidiera escapar, le esperaría una caída de la que no se salvaría y las medidas de las ventanas (12.5 de ancho) también hacen imposible que por ahí quepa alguien.

Otra diferencia con las prisiones comunes es que el patio se ubica en la parte más alta del edificio, a 100 metros de altura, donde gracias a la ubicación del edificio se tiene una vista que nadie más la tiene de toda la ciudad, el Millenium Park y hasta el lago Michigan, por supuesto todo el espacio está bajo una malla metálica.