Miles de peces aparecen muertos en Texas: ¿cuál es la razón del extraño fenómeno?

Miles de peces aparecieron muertos en Quintana Beach County Park, Texas, lo que sorprendió a los miembros de su comunidad pues nunca habían presenciado algo igual.

En redes sociales, incluso comenzó a circular un video, donde se pueden apreciar a todos los peses siendo arrastrados por la marea.

1000s of dead fish wash up at Quintana Beach County Park in Brazoria County, Texas pic.twitter.com/HvI6aqUcce — Dana (@Dana40502756197) June 12, 2023

Dicha situación encendió las alarmas y hoy te explicamos a qué se debe este extraño fenómeno.

¿Por qué hay miles de peces muertos en Texas?

De acuerdo con Quintana Beach County Park, el fenómeno de los peces muertos en Texas se debe el bajo nivel de oxígeno disuelto.

"Cuando la temperatura sube por encima de los 70°F – 21.1° C – se vuelve más difícil para los peces recibir oxigeno suficiente. Las aguas poco profundas se calientan más rápido que las profundas, por lo que si un cardumen de Arenque queda atrapado en las aguas poco profundas cuando el agua comienza a calentarse, los peces comenzarán a sufrir hipoxia", declararon los especialistas del parque para Fox 26.

Asimismo, detallaron que la falta de oxígeno aunado a las altas temperaturas que se registran en el verano también son las causantes de tantas muertes.

"El agua más fría es capaz de contener mucho más oxígeno que el agua más cálida, y los peces que se encuentran en agua tibia pueden terminar en un gran problema. Cuando la temperatura del agua sube por encima de los 70 grados Fahrenheit, se vuelve difícil que los peces puedan recibir suficiente oxígeno para sobrevivir", señaló el parque.

Alertan a la población para evitar las playas

Quintana Beach County Park también alertó a la población sobre la aparición de los peces muertos, por lo que exhortó a la población para evitar visitar la playa.

El parque explicó que ya están trabajando junto Parques y Vida Silvestre de Texas para retirar a los peces que siguen siendo arrastrados por el oleaje.

"Los equipos están comenzando el proceso de eliminación. La marea tendrá que retroceder varios pies más antes de que se puedan sacar todos los peces. Todavía hay peces muertos en el agua", dijeron la autoridades.

Finalmente, revelaron que debido a las muertes el agua se encuentra contaminada, registrando altos niveles de bacterias, por lo que piden a la comunidad evitar nada en dichas aguas.

"No recomendamos nadar en este momento. Los niveles bacterianos son muy altos", concluyeron.