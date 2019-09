Pentágono anuncia desbloqueo de 3,600 mdd para muro en la frontera con México

Washington, Estados Unidos.- El Pentágono anunció este martes que destinará 3 mil 600 millones de dólares para construir un tramo de 280 kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México, a petición del presidente estadounidense, Donald Trump.

Para desbloquear estos fondos el Departamento de Defensa decidió "aplazar" 127 proyectos de construcción y de modernización de recintos militares en Estados Unidos y en el extranjero previstos en el presupuesto del Pentágono para 2019, informó a la prensa el portavoz de organismo Jonathan Hoffman.

Anteriormente, Trump había asegurado que protegería a América e insistió en culpar a los demócratas por no querer hacer nada en el tema del muro fronterizo con México.

Democrats want Open Borders and Crime! So dangerous for our Country. But we are building a big, beautiful, NEW Wall! I will protect America, the Dems don’t know where to start! pic.twitter.com/D0APaAxvVm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

En el marco de su campaña de reelección, el presidente sigue con su mensaje contra la migración y asegura que su plan del muro fronterizo está en marcha con el fin de proteger al país.

El mandatario también se ha comprometido ente su electorado a construir hasta 500 millas de barrera antes de las elecciones, pero hasta ahora sólo se han ejecutado 60 millas, y ha sido para sustituir o reforzar tramos ya existentes.