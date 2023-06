Periódico The Telegraph, a la venta en Reino Unido por deudas millonarias

El diario británico The Telegraph y su edición dominical The Sunday Telegraph, así como la revista The Spectator serán vendidos luego de registrarse deudas impagadas de la empresa matriz, indicó el miércoles Bank of Scotland.

La entidad financiera, con la que el medio está endeudado, indicó a AFP que "a causa de las deudas y sin ningún signo de reembolso, Bank of Scotland no tiene más opción que nombrar administradores judiciales para B.UK. Limited", la sociedad matriz que controla al Telegraph Media Group, propiedad de la riquísima familia Barclay.

Bank of Scotland dijo que se trata del "último recurso" al no lograr un acuerdo con el grupo para el reembolso de las deudas.

Según los medios británicos, el monto de las deudas es de cerca de mil millones de libras (mil 160 millones de euros).

El banco nombró a la empresa AlixPartners como administrador judicial. La firma precisó que el procedimiento no impedirá a las publicaciones continuar "normalmente" sus actividades.

Según AlixPartners, Howard y Aidan Barclay fueron destituidos de sus funciones de directores en el Telegraph Media Group y la revista semanal The Spectator.

Según expertos del sector, los títulos podrían valer entre 500 y 600 millones de libras (581 a cerca de 700 millones de euros).

"Como AlixPartners lo indicó con claridad, esta situación no está relacionada de ninguna manera con la salud financiera o el desempeño de las empresas Telegraph y Spectator", señaló la familia Barclay, y añadió que las negociaciones siguen con el banco.

Los hermanos gemelos Frederick y David Barclay, muertos en 2021, compraron los diarios del grupo The Telegraph en 2004 por 665 millones de libras (773 millones de euros).

Los hermanos construyeron un vasto imperio que comenzó con hoteles y se amplió hasta incluir el comercio minorista y los medios.