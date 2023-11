Periodistas no sabían del ataque de Hamas a Israel: asegura NYT tras acusaciones de senador de EU

El periódico estadounidense The New York Times lamentó que el republicano Tomm Cotton "coseche desinformación" sobre periodistas que se encuentran en Medio Oriente cubriendo el conflicto entre Israel y Hamas.

Esto, luego de que el senador solicitara por medio de una carta que el Departamento de Justicia abriera una investigación contra las agencias informativas Reuters, Associated Press, CNN y el periódico The New York Times.

Según dijo el senador de Arkansas, las organizaciones informativas tenían empleados integrados en Hamas durante el ataque ocurrido el 7 de octubre contra Israel y que, de acuerdo a sus informes, es "casi seguro" que ya sabían sobre la agresión antes de que ésta ocurriera.

"Si sus empleados, como parte de su trabajo, participaron en actividades terroristas o si su organización o sus empleados brindaron apoyo material (incluido cualquier financiamiento) a Hamas, los líderes de su organización también pueden enfrentar sanciones penales según la ley federal", dijo.

The DOJ needs to immediately open an investigation into whether @AP, @CNN, @nytimes, and @Reuters committed federal crimes by having journalists embedded with Hamas. pic.twitter.com/4PxHHg6TML — Tom Cotton (@SenTomCotton) November 10, 2023

Ante esto, el periódico estadounidense reclamó sobre los informes que el senador dijo tener y sobre los que está sosteniendo la supuesta participación de los periodistas en el ataque de Hamas hacia Israel, asegurando que lo dicho por el republicano no es mas que desinformación.

"Dice en su carta que se basa en informes que empleados del NYT estuvieron involucrados, pero está difundiendo información sacada de un sitio de internet que no tiene evidencia de esos reclamos. Ningún empleado del NYT está relacionado con Hamas, o tuvo conocimiento del ataque o participo de alguna forma", dijo el medio estadounidense en su respuesta.

Deputy General Counsel for The New York Times David McCraw responded to Senator Cotton this morning. pic.twitter.com/LnQ5S3h9dz — NYTimes Communications (@NYTimesPR) November 10, 2023

Del mismo modo, The New York Times concluyó que "mentiras que circularon en internet no son reportes (...) para hacerlo más claro para usted, la única concesión entre NYT y Hamas es que reportamos sobre la organización sin miedo y en situaciones riesgosas, proporcionando información al público sobre los ataques terroristas en irael y el constante conflicto en Gaza".

Del mismo modo, el pasado 9 de noviembre el gobierno de Israel exigió explicaciones a las agencias internacionales de noticias y a dicho diario estadounidense por haber utilizado imágenes de periodistas gazatíes que cruzaron la frontera durante el ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre, y acusa a esos reporteros de complicidad en los crímenes.

"Cuatro fotógrafos que trabajan para estos medios documentaron los horrores perpetrados por los terroristas de Hamas tras traspasar la valla fronteriza" entre Israel y la Franja de Gaza, indica un comunicado de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO).

La organización israelí Honest Reporting, que monitorea las publicaciones de medios internacionales, publicó un artículo titulado "Fotógrafos sin fronteras: Imágenes de AP y Reuters de las atrocidades de Hamas suponen cuestionamientos éticos", en el que se plantea la pregunta "¿Fotoperiodistas o infiltrados?".

Honest Reporting alegó que los crímenes cometidos por los milicianos de Hamas en territorio israelí "fueron capturados por fotoperiodistas radicados en Gaza que trabajan para las agencias" AP y Reuters.

