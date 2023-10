Muere videoreportero de Reuters y 5 más resultan heridos tras ataque israelí en Líbano

Un videoreportero de la agencia de noticias Reuters murió y otros cinco de diferentes medios resultaron heridos este viernes a causa de un ataque de las fuerzas israelíes contra el sur del Líbano, donde se registra un estallido de violencia desde el pasado domingo.

El canal estatal catarí Al Yazira confirmó que dos de sus empleados sufrieron heridas en el ataque perpetrado contra el vehículo en el que viajaban por el área de Alma al Shaab, y agregó que la acción "israelí" acabó con la vida de otro periodista, que no identifica.

Puedes leer también: Supervivientes de la masacre del festival en Israel cuentan el infierno que vivieron

El ministro de Información libanés, Ziad Makary, identificó en su cuenta de X (antes Twitter) a los dos empleados de Yazira como Carmen Joukhadar y Eli Brakhia.

Here are some more details about the journalists hit by Israeli shelling in southern Lebanon ⤵️



🔴 LIVE updates: https://t.co/J4magoHn94 pic.twitter.com/MOFhqRnpsf — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2023

Posteriormente, Reuters confirmó el fallecimiento de un integrante de su equipo: "Nos entristece profundamente saber que nuestro camarógrafo, Issam Abdallah, ha muerto", dijo en un comunicado.

Issam formaba parte de un equipo de Reuters en el sur de Líbano que estaba proporcionando una señal de vídeo en directo.

"Estamos buscando urgentemente más información, trabajando con las autoridades de la región y apoyando a la familia y a los colegas de Issam", dijo Reuters.

Reuters videographer Issam Abdallah was killed while working in southern Lebanon on Friday, @Reuters said in a statement https://t.co/WX25aBPZ7J pic.twitter.com/fgkV270pCq — Reuters (@Reuters) October 13, 2023

Al momento tres de los seis reporteros que se encontraban en la zona y fueron alcanzados por el ataque no se han logrado identificar.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el Estado judío ha atacado esta tarde varios puntos en el área comprendida entre las localidades meridionales de Al Dhahira y Alma al Shaab, donde se habrían producido también intercambios de disparos.

Desde el pasado domingo, el área fronteriza ha registrado una serie de ataques cruzados entre las tropas israelíes, el grupo chií libanés Hizbulá y facciones palestinas.

En ese contexto, el Estado judío ha atacado el territorio libanés con artillería, bombardeos aéreos y, según Human Rights Watch (HRW), también con bombas de fósforo; mientras que Hizbulá ha disparado varios misiles contra el norte de Israel y milicias palestinas han llevado a cabo una infiltración transfronteriza, además del lanzamiento de cohetes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Todo ello se enmarca en la guerra en marcha entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza, en la que Hizbulá amenaza con participar de forma directa "si las circunstancias lo requieren".