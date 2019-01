Pese a amenazas de EU, Turquía seguirá su lucha contra las milicias kurdas

Turquía prometió este lunes seguir su lucha contra las milicias kurdas sirias aliadas de Estados Unidos, a las que considera un grupo terrorista, luego de que el presidente estadunidense, Donald Trump, amenazó con represalias económicas a Ankara si ataca a los kurdos tras su retirada de Siria.

Ibrahim Kalin, vocero presidencial turco, dijo en Twitter que "no hay diferencia” entre el yihadista Estado Islámico (EI) y las milicias kurdosirias Unidas de Protección del Pueblo (YPG). "Seguiremos luchando contra todos ellos”, señaló.

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 de enero de 2019

"Señor @realDonaldTrump, los terroristas no pueden ser sus socios y aliados. Turquía espera que Estados Unidos honre nuestra asociación estratégica y no quiere que esta se vea ensombrecida por la propaganda terrorista”, respondió a Trump el portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La respuesta de Turquía llega tras una advertencia lanzada por el mandatario estadunidense en la misma red social donde amenazó con "devastar" la economía de Turquía si hay algún ataque contra los kurdos, aunque agregó que tampoco quiere que haya "provocaciones" de esta minoría contra el gobierno de Ankara.

En una par de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que se refirió al retiro de las tropas estadunidenses de Siria y los golpes al autonombrado califato del grupo yihadista Estado Islámico (EI), el mandatario instó además a crear una zona de seguridad de unos 30 kilómetros entre los kurdos y las fuerzas turcas.

Trump tuiteó que "comienza la retirada de Siria, luego que el territorio restante del pequeño califato del Estado Islámico fue golpeado con fuerza desde muchas direcciones", y advirtió que Estados Unidos "atacará de nuevo desde la existente base cercana si (EI) se reforma", en aparente alusión a Irak.

El mandatario añadió en su segundo mensaje: "del mismo modo, no quiero que los kurdos provoquen a Turquía".

Según Trump, "Rusia, Irán y Siria han sido los mayores beneficiarios de la política a largo plazo de Estados Unidos de destruir al EI en Siria: enemigos naturales. Nosotros también nos beneficiamos, pero ahora es momento de devolver nuestras tropas a casa", agregó, al clamar por el fin de las "guerras interminables".

La declaración de Trump se produce en medio de las promesas de Turquía de lanzar una ofensiva al este del río Éufrates, en territorio sirio, contra los kurdos, a quienes califica de "terroristas", incluso si la retirada de las tropas de Estados Unidos se retrasa.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, subrayó a finales de diciembre pasado que Ankara apoya "la integridad del suelo sirio" y reconoce el control del gobierno sirio sobre las zonas fronterizas. "Una vez que las organizaciones terroristas abandonen el área, no tendremos nada qué hacer ahí", señaló.