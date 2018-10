"El Club Republicano", el polémico cuadro de Trump con Roosevelt, Lincoln y Nixon

Washington.- El presidente de Estados Unido, Donald Trump, ha vuelto a suscitar la polémica al decorar una estancia de la Casa Blanca con un cuadro del artista norteamericano Andy Thomas en el que se ve al magnate tomando una copa junto a otros ex mandatarios republicanos como Richard Nixon o Teddy Roosevelt.



El cuadro pudo verse durante el paseo por algunas de las estancias de la Casa Blanca que Trump grabó junto a la periodista Lesley Stahl, previo a la emisión el domingo de una entrevista en el programa "60 minutes", que la informadora dirige en la cadena CBS.



La pintura "The Republican Club" del citado artista no pasó desapercibida en las redes sociales, donde se produjeron todo tipo de comentarios, incluidos los del propio autor, sorprendido al ver su obra colgada en la residencia oficial del mandatario.

Trump se ha ganado el derecho a estar en el Club de los Republicanos de Andy Thomas. El cuadro ya está en la Casa Blanca. pic.twitter.com/CCT7UO9c5t — James Nava (@JamesNavaCom) 15 de octubre de 2018

"Estaba trabajando y encendí la televisión para ver un partido de fútbol", dijo el artista antes de reconocer a la cadena NBC que, después de que su esposa comprobara que "las redes sociales se habían encendido a cuenta del cuadro, comenzaron a llegarle llamadas telefónicas de todas partes".



"Estaba extasiado", señaló el pintor a la revista Time. "Muchas veces los regalos no se cuelgan realmente, simplemente se guardan en un armario en alguna parte. Descubrir que en realidad está colgando es realmente un regalo ", precisó.



En la escena, además de los citados mandatarios, aparecen conversando alrededor de una mesa Abraham Lincoln, los dos Bush (padre e hijo), Dwight Eisenhower, Gerald Ford y Ronald Reagan.



Según la NBC, la pintura forma parte de una serie creada por Thomas que imagina a figuras históricas, algunas de ellas desaparecidas, socializando en varios contextos.



Concretamente, en 2008 pintó un cuadro con algunos de los presidentes republicanos en una partida de póquer y algo parecido hizo con varios de los líderes demócratas que han llegado a la presidencia, agrega la cadena.



Las reimpresiones de estas obras pueden costar entre 155 y 1.700 dólares, según NBC, dependiendo del tamaño y otros factores que se incluyen en las composiciones. El artista todavía está en posesión del original.



Thomas, que ignora cómo llegó el cuadro a manos de Trump, explicó a la NBC que no es miembro de ningún partido político, tiene opiniones libertarias y ha votado a menudo por los republicanos.