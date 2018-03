Policía de Birmingham, Alabama investiga tiroteo en hospital

Medios locales de Estados Unidos registraron la presencia de un tirador activo en inmediaciones de un hospital en Birmingham, Alabama. Al momento registran al menos dos personas con disparos.

La cuenta de Twitter la Universidad de Alabama en Birmingham anunció que la situación de un caso de tiroteo fue controlado por la policía local y que el tirador quedó sometido.

The active shooter situation at UAB Highlands is over, and UAB Police have issued an all clear. Shooter has been subdued. Updates to follow. — UAB (@UABNews) 15 de marzo de 2018

De acuerdo con el medio local CBS Canal 21, los hechos ocurrieron en el hospital perteneciente a la Universidad de Alabama en Birmingham por sus siglas en inglés UAB y que la policía intervino hasta abatir a un sospechoso.

Mediante un tuit, la periodista estadounidense, Jennifer Gonsoulin confirmó movilización policiaca en los alrededores de la escena.