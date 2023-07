¿Prisión flotante? Reino Unido albergará migrantes en el barco Bibby Stockholm

La enorme embarcación en la que el Gobierno británico quiere alojar temporalmente a 500 migrantes que solicitan asilo en el Reino Unido se encuentra ya en el puerto de Portland en Dorset



El barco de nombre Bibby Stockholm, dejó la bahía de Falmouth Harbour, en Cornualles el pasado lunes para llegar ayer a su actual ubicación.

El barco será previsiblemente el hogar temporal de hasta 500 adultos varones, solicitantes de asilo en el Reino Unido, según los planes anunciados el pasado abril por el ministerio británico de Interior con el objetivo de rebajar la presión sobre el actual sistema.



La llegada de la embarcación se ha topado con objeciones por parte de los residentes de Portland, que temen el posible impacto de esa medida en los servicios locales, como la sanidad.

En una reunión celebrada la pasada semana, las autoridades locales alegaban que ese puerto era el lugar equivocado para ubicar el barco y expresaban "serias preocupaciones", al tiempo que los activistas han manifestado su preocupación por las condiciones en las que vivirán los migrantes.



Un portavoz del Home Office señaló que "a partir de la próxima semana, unos 50 solicitantes de asilo serán llevados al barco como parte de un plan cuidadosamente estructurado para incrementar el número de personas abordo a lo largo de los próximos meses".



"El Gobierno está proporcionando financiación substancial a los servicios locales, como policía y sanidad pública, para apoyarlos y minimizar el impacto en la comunidad, y habrá seguridad 24 horas siete días a la semana en el sitio", señaló la fuente oficial.

Agregó asimismo que el barco está diseñado "para ser autosuficiente a fin de minimizar el impacto en la comunidad local, con comida, áreas de recreo y provisión sanitaria básica".



El Gobierno de Reino Unido anunció el pasado abril que alojaría a cerca de 500 solicitantes de asilo en ese barco con 222 camarotes anclado frente a la costa de Dorset durante al menos 18 meses.



El Bibby Stockholm, que cuenta con tres pisos, fue construido en 1976, y ya fue utilizada por Países Bajos hace dos décadas para alojar a inmigrantes.

Según el primer ministro, Rishi Sunak, la polémica medida detendrá la llegada de pateras al Reino Unido permitirá reducir el gasto y mejorar la gestión de alojamiento de los migrantes.