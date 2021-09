¿Quién es Gabby Petito? El crimen que conmocionó a Estados Unidos

Bien dicen que "las apariencias engañan" y para muestra, el caso de Gabby Petito, una joven que con más de 980 mil seguidores en Instagram, había conquistado la red social con fotos del maravilloso viaje que realizaba a lado de su novio en una van pero que lamentablemente dio un giro macabro y terminó en una pesadilla.

¿Quién es Gabby Petito?

Gabrielle 'Gabby' Petito era una joven de 22 años, que el pasado 2 de julio decidió renunciar a su trabajo y emprender un viaje con su pareja Brian Laundrie, el cual sería una aventura de cuatro meses para ir a campo traviesa arriba de una van para conocer reservas y parques nacionales de EU.

Parecía que el sueño viajero de muchos, Petito y su novio de 23 años lo estaban haciendo realidad e incluso habían creado el hashtag #VanLife para documentar su travesía, que a decir de las fotos que publicaban en Instagram, era toda una maravilla.

Bien dicen que no creas todo lo que ves en redes sociales, pues muchas veces lo que se muestra, es solo para aparentar una 'vida perfecta' y en algunos casos, como el de Gabby, puede que haya una cruda realidad de la que nadie sabía nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabby (@gabspetito)

Encuentran el cuerpo de Petito

En su cuenta de Instagram parecía que todo iba bien con el viaje pero de pronto ya no hubo más imágenes y las publicaciones se detuvieron abruptamente a fines de agosto.

Posteriormente, su novio regresó solo a casa de sus padres en Port North, Florida, el 1 de septiembre, pero nada se sabía de la chica, por lo que la familia al conocer su regreso y no saber de ella, decidió reportarla como desaparecida el 11 de septiembre.

Las autoridades iniciaron su búsqueda en incluso pidieron apoyo a la familia del novio, sin embargo, tanto él como sus familiares se negaron a colaborar con las autoridades y todas las comunicaciones se dieron a través de su abogado, Steve Bertolino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabby (@gabspetito)

El pasado domingo, la Policía descubrió un cadáver en una zona de campamentos del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, que coincidía con la descripción de Gabrielle y fue ayer lunes cuando la oficina del FBI en Denver confirmó que el cuerpo era el de la joven viajera.

"Este es un momento increíblemente difícil para la familia, y nuestros pensamientos están con ellos mientras lloran la pérdida de su hija", manifestó la agencia federal en un comunicado.

¿Qué paso entre Gabby y su novio Brian Laundrie?

Una llamada de un hombre al 911 reportó un incidente de abuso doméstico que involucraría a la joven y a su novio Brian cerca de la entrada al Parque Nacional Arches.

“Estoy justo en la esquina de Main Street junto a Moonflower y estamos conduciendo y me gustaría informar sobre una disputa doméstica. Matrícula de Florida, camioneta blanca. Un caballero abofeteaba a una chica. Nos detuvimos. Corrieron por la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron’".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabby (@gabspetito)

Tras la llamada, la pareja fue grabada por la cámara corporal de un policía, que muestra a Petito angustiada por haber peleado con Brian.

El video, publicado por el Departamento de Policía de Moab, muestra el momento en el que un oficial detuvo la camioneta el 12 de agosto por exceso de velocidad. Dentro estaban Petito y Laundrie.

Al acercarse el oficia, Gabby le dice: "hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales" y le señala que ella sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo que afecta su comportamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabby (@gabspetito)

Acto seguido, su novio, con rasguños en la cara y brazo, le explica al policía que la pelea se desencadenó porque él se subió a la camioneta con los pies sucios y eso molestó a la joven, quien lo golpeó con su celular pero que pese a ello, no quería presentar cargos contra Petito.

Finalmente, el policía le preguntó a Gabby si su novio la había golpeado y señalando su barbilla, la chica solo se limito a decir "supongo".

¿De qué murió la joven Petito?

El FBI reveló que tras los primeros estudios, se podía confirmar que Gabby había sido víctima de homicidio.

"El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, determinó de manera inicial que la forma de muerte es homicidio. La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia".

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU — FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El pasado viernes, la familia de Laundrie, considerado "persona de interés" en el caso, citó a la Policía local en su domicilio para dar a conocer que no tenían noticias de Brian desde el martes pasado, por lo que ahora las autoridades han iniciado su búsqueda y no descartan que el joven se halla infligido daño a si mismo.