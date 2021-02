Renuncia titular de salud argentino tras escándalo en vacunación contra Covid

El Ministro de Salud argentino, Ginés González García, renunció el viernes a su cargo, luego de que el presidente argentino pidiera que diera un paso al costado tras declaraciones de un periodista que dijo que pudo vacunarse contra el Covid-19 tras comunicarse por teléfono con el extitular de la cartera.

La noticia sacudió al Gobierno argentino, que comenzó su campaña de vacunación en diciembre, pero solo a trabajadores de la salud. En los últimos días se comenzaron a vacunar personas mayores de 70 años, pero estas deben aguardar su turno tras registrarse en sitios oficiales.

"Respondiendo a su expreso pedido, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud", dijo González García en una carta dirigida al presidente argentino Alberto Fernández, publicada en la cuenta de Twitter del exfuncionario.

La renuncia de González García se produce luego de que el periodista argentino Verbitsky reveló el viernes en la radioemisora El Destape que había recibido una dosis de una vacuna contra el COVID-19 tras comunicarse con el ministro, al que describió como "viejo amigo".

Según Verbitsky, González García le dijo que debía dirigirse al Hospital Posadas, en los suburbios de Buenos Aires, para recibir la vacuna.

"Llamé a mi viejo amigo Gines González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje de su secretario, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio, y que fuera al ministerio a darme la vacuna", reveló el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, a radio El Destape.

En las últimas horas, diversos medios locales indicaron que otros rostros afines al Gobierno habrían accedido a la vacuna de forma preferencial, aunque sin llegar a confirmarse por parte de ninguno de ellos.

En medio de la polémica, miembros de la oposición salieron a mostrar sus críticas.

"Los K (kirchneristas) usan la vacuna para beneficio propio y lo hacen público para reírse de todos. Verbitsky y (Hugo) Moyano (sindicalista) se sienten intocables. Son una oligarquía que se apoderó de un presidente incapaz. Nuestro repudio más enérgico y una seria impugnación a un ministro impotente que debe renunciar", expresó Patricia Bullrich, presidenta del opositor Propuesta Republicana.

UN LENTO RITMO DE VACUNACIÓN

Las declaraciones de Verbitsky, realizadas esta mañana, se dan apenas un día después de que la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el hospital mencionado, fuera la primera en desplegar el operativo de vacunación contra el coronavirus para los mayores de 70 años, tras más de un mes y medio en el que solo se vacunó al personal de salud en todo el país.

Verbitsky, que en su juventud militó en la guerrilla Montoneros (izquierda peronista), tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación y actualmente es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, reconoció hoy que hace unos meses dijo que "prefería esperar un tiempo" antes de vacunarse, y ver "qué efectos secundarios podía haber".

"No tenía prisa, no me iba a apurar a vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné. Decidí vacunarme", aseveró, para revelar que se lo pidió a González García, quien es titular de Salud desde la llegada de Fernández al poder en diciembre de 2019 y ya lo había sido durante el Ejecutivo del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

Hasta ahora, Argentina -que tiene unos 45 millones de habitantes, alrededor de 7,2 son mayores de 60 años- ha recibido 1,22 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V (mitad del primer componente y mitad del segundo), lejos de los 5 millones previstos inicialmente para enero y de los 14,7 millones firmados para febrero.

También esta semana llegaron al país 580.000 dosis de la vacuna elaborada por el Insituto Serum, de India, gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Mientras en la provincia de Buenos Aires ya ha comenzado el operativo en adultos mayores, que deben preinscribirse en una página web para acceder a la vacunación, en la capital, gobernada por la oposición al Gobierno nacional, por el momento sólo se ha abierto la inscripción online para los mayores de 80.

