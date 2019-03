Reportan tiroteo en hotel de Illinois, un policía herido

Autoridades de Illinois, Estados Unidos atendieron al llamado de un reporte de tiroteo dentro del hotel Extended Stay America, ubicado en el 747 N, Bell School Road, en la localidad de Rockford.

Los reportes señalaron que un policía resultó herido, aunque aún se desconoce su estado de salud.

ACTIVE SHOOTER LATEST: Next media briefing is scheduled for 12:30 p.m. INSIDE Giovanni's. All information is preliminary and subject to change. pic.twitter.com/Qc3u60auRS — RockfordILPolice (@RockfordPD) 7 de marzo de 2019

El jefe de la policía estadounidense, Andre Brass dijo que los oficiales intentaron arrestar al sospechoso en una de las habitaciones, pero fueron atacados por el agresor.

El sospechoso del ataque fue identificado como Floyd E. Brown, de 39 años, escapó en un Mercury Grand Marquis entre azul claro y plateado y se encuentra prófugo.