Ron DeSantis impondrá medidas más restrictivas que las ejecutadas por Trump

Se avizora una época difícil en la relación México-Estados Unidos, si el candidato republicano es el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque impondrá medidas más restrictivas que las ejecutadas por Donald Trump.

Estamos en una de las coyunturas más críticas, sobre todo en seguridad fronteriza y de manera particular en el tema de migración. El discurso de Ron DeSantis, supera en cierta medida a su contrincante Donald Trump.

Así lo consideraron las investigadoras Mónica Verea y Mariana Flores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y los doctores José María Ramos, de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF) y Jorge Madrazo Cuéllar, de UNAM, San Antonio, Texas.

En su participación en el evento online: “Lecturas de Estados Unidos desde México, a dos siglos de relaciones diplomáticas”, el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, al abordar el tema del cambio presidencial en Estados Unidos, comentó:

“Ya vemos algunos precandidatos del Partido Republicano como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que además de insistir en terminar de construir el muro en la frontera con México, nuevamente nos amenaza con promover una reforma para que los hijos de migrantes indocumentados no adquieran la ciudadanía estadounidense, por el solo hecho de nacer en el territorio de este país”.

“Lo hemos escuchado muchas veces. No sé si sea otra vez el susto del petate del muerto, pero sí llega una persona con esta plataforma de gobierno, creo que lo único que podemos esperar es ir para atrás”.

Y al pedir la opinión de sus pares, la doctora Mónica Verea, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN-UNAM, comentó:

“Pienso que sí es Ron DeSantis, del partido Republicano, va a tener medidas más restrictivas que lo que pudo vociferar o ejecutar Donald Trump. Creo que los demócratas tienen poco espacio para quitar la nacionalidad, porque les resta oportunidades de mayor presencia”.

La iniciativa sobre quitarle la nacionalidad a los hijos de los migrantes indocumentados se ha dicho en innumerables ocasiones tanto por el Ejecutivo, como por los gobernadores de los diferentes Estados de la Unión Americana, recordó.

Luego dijo: “Sí avizoro una época difícil, a pesar de que contradictoriamente se requiere mano de obra barata en Estados Unidos. Y es una contradicción, por ejemplo Canadá aumenta cada vez más la admisión de migrantes, dijo que van a admitir a 500 mil migrantes para 2024”.

Es muy contradictorio Estados Unidos, porque sí necesitan mano de obra en los campos, en la industria y en la construcción, subrayó la doctora Verea.

Seguiremos con esta cantidad de debates anti-migratorios durante el próximo año y medio, consideró.

¿Y qué hacer con la comunidad que ya vive en Estados Unidos para detener, frenar o cambiar esta situación tan desagradable. Podemos hacer algo quienes vivimos permanentemente en EU o tenemos las dos nacionalidades? Preguntó Jorge Madrazo. ¿Qué opinan, José María y Mariana?

Tibieza en la respuesta de México

Y Mariana Flores Castillo CISAN-UNAM, dijo:

“Desde mi perspectiva, las personas en esta condición sí se organizan, sí resisten y saben del tema. Lo que me preocupa un poco de la primera intervención es que no hay un planteamiento, un posicionamiento muy claro por parte de México respecto a no reconocer la ciudadanía a los nacidos de padres mexicanos en territorio estadounidense”.

Las medidas se endurecen poco a poco, paulatinamente y no hay como una postura más clara, más contundente. Y coincido. Es lo que vimos con Trump. En Norteamérica y en el mundo es la puntita del iceberg.

Va a ser interesante ver también y vigilar muy de cerca cuáles son las propuestas, la agenda en este tema, porque también va a haber elecciones en México y por ende, coincidencias.

Entonces, esto nos puede dar muchas pistas del termómetro de los latinoamericanos que viven en los EU respecto cómo se va a mover. Va a ser sumamente interesante y también puede ser sumamente decepcionante en algunos niveles.

No de los que están allá, que resisten, se organizan y tienen estrategias muy claras sino con esta tibieza en el pronunciamiento desde México, reiteró la joven investigadora del CISAN-UNAM.

Y el doctor José María Ramos, profesor-investigador de El ColeF, expresó:

-Estamos en una de las coyunturas más críticas en la relación México-EU sobre todo en el tema de seguridad fronteriza y de manera particular, en migración.

Sobre todo, porque en tres Estados Texas, Florida y Arizona hay cambios en la agenda. Hace 10 años se estableció también una reforma similar planteada por Florida y Texas. Y por el carácter federal ésta se eliminó.

Sin duda alguna esta agenda regional en donde contradictoriamente la relación comercial es una de las más importantes.

Recordó que en Florida más del 60% de los trabajadores agrícolas son irregulares. “Es decir, la mayoría son de origen mexicano, que aportan para el crecimiento de la economía y sin embargo, el gobernador De Santis está politizando y con una agenda anti inmigrante”.

También señaló que “el discurso del gobernador de Ron De Santis sin duda alguna supera en cierta medida a su contrincante Donald Trump y eso nos indica que el tema migratorio será de la Agenda”.

Para el analista de la política bilateral México-Estados Unidos, “hay infinidad de temas por hacer en esta realación. Lo interesante desde el punto de vista del análisis es que si bien tenemos poblaciones de origen mexicano que son my críticas de estas medidas, también hay grupos que se identifican con este agenda conservadora”.

En ese sentido, creo que esta polarización existe en los bandos republicanos y demócratas y también en nuestras comunidades latinas y mexicanas.

Y el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, de UNAM-Texas, dijo:

En cuanto al origen nacional o étnico de la mayoría de la población en el Estado de Texas: Hoy en el Estado de Texas, la mayoría de la población es latina, es hispana, sobre todo de origen mexicano.

¿Cómo es posible que en un Estado que la mayoría es hispana o latina vivamos en condiciones tan terribles de violación de nuestros derechos humanos, de denostación?

Y refirió: “Por qué no convencemos a unos 400 mil mexicanos que son residentes permanentes hace más de 5 años en el Estado de Texas para que se vuelvan ciudadanos, se registren y voten”.

“El día que los hispanos, sobre todo que enseñemos el músculo electoral nos van a hacer caso. Mientras tanto, no le hace que seamos muchos, no vamos a pasar del corredor”, se lamentó el académico de la UNAM en San Antonio, Texas.