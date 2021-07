Tiroteo en Washington deja al menos dos heridos

Esta tarde se registró un tiroteo en la Avenida 14, en pleno centro de Washington, Estados Unidos, donde se reportó de manera preliminar un saldo de dos heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se escucharon sobre la avenida, provocando que la gente huyera. El corresponsal Jim Acosta grabó y compartió en sus redes un video del atentado.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA — Jim Acosta (@Acosta) July 23, 2021

Servicios de emergencias y bomberos arribaron al lugar para atender a los heridos, de los cuales las autoridades aún no han confirmado si hay más lesionados.

Asimismo, se espera que las investigaciones puedan proporcionar más información sobre los responsables, que de momento se sabe pudieron haber escapado en un un sedán oscuro.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del atentado y evitar el tránsito tanto vial como peatonal.

Customers describe seeing “sparks” and running inside the restaurant.



Another customer says she saw a young guy running and firing a gun.



DC’s bustling 14th Street is virtually shutdown as the investigation begins. pic.twitter.com/8sxu1bE9sH — Kolbie Satterfield (@KolbieReports) July 23, 2021

Cabe destacar, que este es el segundo tiroteo que se registra en Washington en menos de una semana.

El pasado domingo 18 de julio ocurrió uno durante el juego de beisbol de los Padres de San Diego contra los Nacionales de Washington, el cual fue suspendido y dejó un saldo de cuatro heridos.

Con información de AFP y CNN