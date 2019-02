Sismo en México causa daños en Guatemala y El Salvador

El sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Chiapas se sintió en varias zonas de Guatemala y El Salvador, donde se han reportado pequeños derrumbes y daños en edificios.

El movimiento telúrico causó daños en el edificio de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El Congreso publicó en sus redes sociales que el temblor, sentido en San Salvador, "causó daños en el edificio de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) y se está a la espera de la inspección que brinde @PROCIVILSV (Protección Civil) en las instalaciones".



El Órgano Legislativo señaló que el sismo "originó el desprendimiento de partes de concreto (cemento) del edificio principal, por lo que los empleados permanecen en las afueras tras la evacuación".

Entre las medidas preventivas se han considerado escenarios de riesgo para situaciones como: asistencia de primeros auxilios o de salud, situación del tránsito, de seguridad y en caso de una posible evacuación rápida por sismo, erupción volcánica o conatos de incendio.

El temblor, que se produjo a las 10.14 hora local (16.14 GMT), tuvo una intensidad de entre tres y cuatro en la escala modificada de Mercalli en el departamento de San Salvador por lo que causó alarma entre los ciudadanos, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).



Personal de la Cruz Roja Salvadoreña, empleados de centros comerciales y alumnos de algunas escuelas evacuaron como medida de precaución, de acuerdo con vídeos difundidos en redes sociales.



Por su parte, el secretario de Protección Civil, Jorge Meléndez, apuntó que personal de la institución "se encuentra monitoreando la situación" y señaló que, por el momento, no se reportan víctimas.

Deja pequeños derrumbes en Guatemala

Las autoridades de Guatemala han reportado pequeños derrumbes y daños en edificios a raíz del sismo, sin que se haya informado de daños a personas.



El movimiento de magnitud 6,5 en la escala abierta de Richter y fue localizado 37 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, indicó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mexicano



La sacudida provocó el desalojo en el edificio sede del Gobierno de Ciudad de México, donde se encontraba la alcaldesa Claudia Sheinbaum presentando un plan de seguridad en la red del Metro capitalino.

RETALHULEU. La ruta Cito Zarco se encuentra habilitada luego de la remoción y limpieza realizada por el registro de caída de rocas en el lugar. SAN MARCOS. Se reportan daños en vivienda ubicada en cantón La Conquista, Nuevo Progreso, San Marcos.

GUATEMALA. Personal Municipal con apoyo de PROVIAL se encuentran realizando las acciones de limpieza y regularización vehicular en el derrumbe registrado en kilómetro 22 de Mixco, Ruta Interamericana.

PRECAUCIÓN. Se registra desprendimiento de rocas en ruta entre aldea Guineales y Paculam Boca Costa Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá, se coordina de forma interinstitucional la limpieza en el área.

Al regresar al evento, el secretario de Seguridad Ciudadana local, Jesús Orta, reportó que por ahora no hay afectaciones en la ciudad a causa del temblor, que no provocó la activación de la alerta sísmica en la capital.



El sismo también se sintió en los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla y Veracruz, así como en la propia Chiapas, donde el gobernador Rutilio Escandón indicó a través de la red Twitter que se activaron los protocolos de seguridad pero no informó de afectaciones. Tampoco se ha informado de víctimas o daños en otros estados.