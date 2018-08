Sismo de magnitud 7.3 sacude a Venezuela

Un sismo de magnitud 7.3 sacudió la tarde del martes la costa norte de Venezuela, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo, USGS, detalló que el epicentro se ubicó a 21 kilómetros al nor-noroeste de Yaguaraparo, en el estado Sucre, y a una profundidad de 123 kilómetros. Revisó al alza la magnitud del movimiento, que primero reportó como de 6.3.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 21 de agosto de 2018

El sismo también se sintió en Bogotá, Colombia, donde fueron evacuados varios edificios, según testigos de Reuters. Mientras que en Caracas, también provocó alarma en la población.

"Las personas lo empezaron a sentir y bajaron corriendo, se sintió incluso en las escaleras", dijo Jonathan Cuberos, de 39 años, gerente de un comercio en la urbanización de La Castellana.

#Sismo ciudad bolívar #Venezuela pic.twitter.com/NWyqgKhsAH — ANONYMOUS VENEZUELA (@AnonymousVene10) 21 de agosto de 2018

Mensajes en redes sociales indicaban que el movimiento se sintió fuertemente en toda la costa norte del país petrolero sudamericano.



Hasta el momento autoridades indicaron que no se han registrado daños.

[VIDEO] #Sismo en #CiudadTiuna, #Caracas, se sintió fortísimo. Vecinos en alerta en la planta baja. Todo en calma. pic.twitter.com/WY6jMd5gF7 — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 21 de agosto de 2018

Con información de Reuters