Sismo conmociona a neoyorquinos: así se vio el movimiento telúrico (videos)

Los neoyorquinos tuvieron una mañana sin duda sorpresiva y alarmante, pues un sismo de magnitud 4.8 sacudió a Nueva York y a Nueva Jersey este viernes, de acuerdo con el centro geológico de Estados Unidos (USGS). Algunos usuarios en redes tuvieron la oportunidad captar el momento de la sacudida.

En algo que no es muy común en esta zona del mundo, la última actividad sÍsmica que fue llamativa en la región fue en febrero del 2023 en un sismo de 3.8 de magnitud en Buffalo, Nueva York. La BBC reportó que el sismo que ocurrió esta mañana a las 10:23 de la mañana hora local, se trató del más fuerte en 40 años.

La USGS dio a conocer que el de magnitud preliminar de 4.8, tuvo su epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York.

Mundo Sismo de magnitud 4.8 sacude Nueva York

Tal evento es tan poco común que se presente en esta región de Estados Unidos que la reacción de los neoyorquinos fue de incredulidad y confusión.

"Am I going to die? I don't want to die!" - frightened children ask as Boonton Cafe in Boonton NJ shakes during the #earthquake pic.twitter.com/fc60jR2i8N — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 5, 2024

Se captó a la directora de Save The Children durante el sismo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza

🔴 Sin miedo al sismo, así continuó su intervención la directora de Save The Children que hablaba durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza.

🗣️ "Estás haciendo que tiemble el piso", le dijo el embajador palestino a María Josefina Menéndez Carbajal. pic.twitter.com/bxewuvUafS — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 5, 2024

El temblor, que duró varios segundos, pudo sentirse en toda la Gran Manzana, desde Brooklyn hasta el Bronx o Manhattan.

NJ earthquake 2024, caught by my indoor Ring cams. We're 15 miles from the epicenter.#earthquake pic.twitter.com/5CNFe74JgF — The A.I Guy (@Understand70958) April 5, 2024

Dichos videos no sólo fueron captados en la Gran Manzana, pues en Nueva Jersey también pudieron detectar momentos exactos del sismo como el siguiente:

🚨Another video of the #earthquake that was felt on the Northeast in New York, Long Island, Manhattan and New Jersey



h/t @davenoriega



pic.twitter.com/ejuK5sCJsG — Nicholas Pagnotta (@npagnotta1776) April 5, 2024

La confusión no sólo fue para los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey, pues las mascotas también se mostraron confundidas tras la sacudida del sismo.

From Claus Martel Video of inside house near the epicenter of the M 4.8 earthquake in New Jersey.



#earthquake#earthquakes pic.twitter.com/x7OBskoIFq — Jay Pandey🚩 (@IamHindu_OG) April 5, 2024

La Alcaldía de Nueva York indicó en X que por el momento no disponen de ningún informe de impactos y que están evaluando la situación.

🇺🇸ESTADOS UNIDOS | Así se percibió el #sismo en Middlesex, Nueva Jersey. #RochexRB27



#Earthquake #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/axbQQEX0Yp — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) April 5, 2024

"Se trata de uno de los mayores terremotos que se han producido en esta costa en el último siglo", dijo Katty Hochul, gobernadora de Nueva Jersey que destacó que su estado no está acostumbrado a los sismos.

Las autoridades de ambos estados no reportaron daños de gravedad, no obstante, los aeropuertos internacionales John F. Kennedy (Nueva York) y Newark Liberty (Nueva Jersey) cerraron este viernes tras el sismo para asegurarse de que no ha habido daños.

Por su parte, el aeropuerto de LaGuardia, también en Nueva York, siguió con su tráfico, ya que, según las autoridades, está mejor preparado para este tipo de fenómenos.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), el sismo también afectó a algunas instalaciones de tráfico aéreo en Filadelfia y Baltimore.

New York City #earthquake #earthquakenyc pic.twitter.com/1m2OiY5nq3 — Freyja™ (@FreyjaTarte) April 5, 2024

|| Con información de EFE ||