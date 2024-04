Rascacielos Taipéi 101 resistió al terremoto en Taiwán: ¿cómo lo logró?

El 3 de abril del 2024, Taiwán fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.4 que dejó un saldo de 10 muertos, más de mil heridos y provocó la caída de varios edificios. Sin embargo, en medio del desastre el rascacielos Taipéi logró resistir, ¿cómo fue posible?

Tras el fuerte sismo se viralizaron videos que muestran varios inmuebles que cayeron por el movimiento telúrico, con una magnitud de la que no tenían registro desde hace más de 25 años.

Aunque lo que acaparó la atención fue una grabación donde se ve que el rascacielos Taipéi se mueve durante la violenta sacudida pero sin sufrir daños estructurales, lo cual tiene una explicación.

¿Cómo resistió el rascacielos Taipéi 101 al terrermoto en Taiwán?

Taipéi 101 tiene una altura aproximada de 508 metros, por lo que es el edificio más alto de Taiwán y de 2004 a 2009 también fue considerado como el más alto del mundo, de acuerdo con el Daily Mail.

El moderno edificio tiene un diseño inspirado en los brotes de bambú, forma que se ve reflejada a lo largo de sus 8 pisos de construcción.

Debido a que Taiwán se encuentra cerca de la zona donde se unen las placas tectónicas del Mar de Filipinas y la Euroasiática, es un país propenso a los sismos. Por lo tanto, es necesario que sus edificios cuentan con sistemas flexibles que les permitan resistir movimientos telúricos.

El sistema con el que fue construido el rascacielos es el Tuned Mass Damper o el Amortiguador de Masa Sintonizado, el cual permite que durante un sismo el Taipéi 101 reduzca sus movimientos.

El profesor Anthony Darby del Departamento de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Bath explicó al Daily Mail que se trata de un "sistema de amortiguación pasivo", que funciona solo con la gravedad y el movimiento del edificio, sin necesidad de energía de otro tipo.

Dicho sistema funciona como un péndulo, pues está integrado por una esfera de acero (de 5.5 metros de diámetro y 680 toneladas) que se encuentra suspendida y sujeta por cables que caen desde el piso 92 y que permiten al rascacielos mantenerse en el equilibrio en caso de un sismo mediante un balanceo controlado.

You may wonder how Taipei 101, Taiwan’s tallest & most iconic building could survive such a quake. On its 91st floor resides one of the world’s largest tuned mass dampers. Essentially a counterweight specifically tuned to the resonance of the building.#Taiwan #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/inyjNi9Jgl — Dr John (@drjohn_dev) April 3, 2024

Si bien en algunos edificios su sistema de amortiguador de masa se encuentra oculto, en Taipéi 101 se muestra al público que ingrese. Incluso es ya un atractivo turístico que los visitantes pueden observar de los pisos 88 al 92, según explica el Daily Mail.