Trabajadores de Starbucks crearon su primer sindicato e hicieron historia

Starbucks vuelve a ser noticia pero no precisamente por sus productos o alguna oferta en especial, esta vez ha sido gracias a un grupo de trabajadores que el gigante del café se encuentra en el centro de atención.

Los empleados de una de sus cafeterías en Búfalo, Nueva York, decidieron crear su primer sindicato y hoy te contamos por qué estos jóvenes hicieron historia en esta famosa cadena internacional.

Denuncia contra Starbucks

Todo comenzó cuando la pandemia por Covid-19 provocó una de las peores crisis económicas a nivel mundial, lo cual fue el detonante que empujó a estos trabajadores a exigir mejoras laborales y comenzar procesos de sindicalización.

Cuando los empleados iniciaron con la idea de formar un sindicato, la empresa no lo vio con buenos ojos y ante su intentó de frustrar dicha iniciativa, los jóvenes denunciaron mediante el organismo Workers United, que la cadena de cafeterías estaba realizando "una campaña de amenazas, intimidación y vigilancia" a los trabajadores de tres de sus locales en Buffalo por su intento de sindicalizarse.

Whether you’re pouring concrete, or pouring coffee, everyone deserves a union. #solidarity https://t.co/5H8FDRuzMP — SBWorkersUnited (@SBWorkersUnited) December 17, 2021

Tras exponer a la compañía, el director ejecutivo de Starbucks Kevin Johnson aseguró que la empresa estaba buscando trabajar juntos para resolver los problemas que se estaban exponiendo.

"Trabajamos juntos y colaboramos, así es como resolvemos los problemas, así es como evolucionamos, así es como servimos a nuestros clientes, como socios. Por eso estamos en desacuerdo [con la idea de un sindicato], pero estamos buscando opciones y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, servir a nuestros socios".

Se aprueba el primer sindicato en Starbucks

Sus trabajadores no cedieron ante la presión de Starbucks y luego de organizar una votación por correo entre las tres sucursales involucradas, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) anunció, que tras el voto mayoritario a favor, quedaba aprobada la creación de un sindicato, siendo el primero en los 50 años de historia del corporativo cafetero.

Tras el anuncio, los representantes de la empresa ahora deberán sentarse para negociar un convenio colectivo, el primero al que se enfrentará Starbucks, que intentó convencer a sus empleados de poner un representante entre ellos y la dirección de las cafeterías pues consideraban que esta idea "traicionaba la cultura solidaria de la empresa".

Congratulations to @SBWorkersUnited in Buffalo for fighting for their right to organize – cheering for you!pic.twitter.com/v8zBnTHx7i — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 9, 2021

Más Starbucks quieren sindicalizarse

El éxito los empleados trascendió y motivó a otras tres cafeterías también de Búfalo y a una cuarta en el estado de Arizona, a luchar de igual forma, por la creación de su sindicato.

Y es que el sector privado en Estados Unidos tiene un escaso nivel de afiliación sindical en el sector privado, donde el nivel de afiliación entre los trabajadores de cafeterías y restaurantes sólo alcanza al 1.2 % de la fuerza laboral. Derivado de estas cifras, es que la NLRB se pronunció a favor de los trabajadores, garantizando así su derecho a crear un sindicato en los tres locales que lo solicitaron.