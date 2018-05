Ex modelo de Playboy se lanza con su hijo de edificio en NY y mueren

NUEVA YORK.- Una exmodelo de la revista Playboy murió esta mañana al lanzarse junto con su hijo de siete años del piso 25 de un hotel de Manhattan, de acuerdo con las autoridades locales.



Stephanie Adams, quien ocupara las páginas centrales de la revista Playboy en la década de 1990, se lanzó con su hijo poco después de las 8:00 de la mañana del penthouse del hotel Gotham para aterrizar en una terraza ubicada en el segundo piso del edificio.

Las autoridades declararon tanto a Adams, de 46 años, como a su hijo Vincent, muertos en la escena. Su muerte, aparentemente, se trató de un suicidio, aunque las autoridades expresaron que aún no se determina exactamente lo sucedido.

The only person who should ever be ashamed in a domestic abuse incident is the abuser. Stand tall and stay strong. Find the right support and always maintain your safety. Get the help you and your child need now to no longer be a victim. https://t.co/nhhNDLnv3T #NoExcuseForAbuse — Stephanie Adams (@stephanieadams) 21 de marzo de 2018

La policía informó que no se encontró ninguna nota de despedida en la habitación que Adams y su hijo ocuparon desde la mañana del jueves. Investigadores añadieron que se darían a la tarea de analizar videos de seguridad de la zona para determinar con precisión lo que había sucedido.

Adams estaba en un proceso de divorcio de un quiropráctico de la zona baja de Manhattan. De acuerdo con el diario The Daily News, Adams había escrito recientemente una serie de mensajes en su cuenta de Twitter sobre violencia doméstica.