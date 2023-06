Empleado de OceanGate ya había alertado sobre fallas con el submarino Titán

El tiempo para encontrar el submarino se agota. Ya han pasado tres días y los equipos de rescate aún no logran dar con el paradero del sumergible que lleva a cinco personas a bordo.

Hay que tener en cuenta que si el submarino siga en buenas condiciones y no presenta averías, los tripulantes podrían sobrevivir hasta el mediodía del jueves por lo que quedan cerca de 20 horas para el rescate.

Frente a esto, ha salido a la luz que un empleado había alertado sobre posibles riesgos de viajar en Titán y el cual, asegura, fue despedido injustamente tras quejarse.

Precoupación por resistencia de Titán

El empleado que advirtió sobre los riesgos fue David Lochridge, un piloto de submarinos escocés, quien trabajó con la empresa OceanGate en el 2015 como director de operaciones y que fue despedido en 2018 luego de mostrar preocupación por el control de calidad y la seguridad del sumergible Titán.

Las dudas sobre el sumergible comenzaron tras una demanda presentada en el 2018 por Lochridge quien aseguró que estaba preocupado de que el casco de Titán no pudiera soportar profundidades extremas.

El ingeniero también denunció que casi no se habían realizado pruebas no tripuladas, también que el sistema de alarma solo sonaba "milisegundos" antes de una implosión, y que el lente ojo de buey solo odia soportar 1300 metros cuando el submarino estaba pensando visitar los restos del Titanic que estàn a 4 mil metros de profundidad.

“Fui recibido con hostilidad y se me negó el acceso a la documentación necesaria que debería haber estado disponible gratuitamente”, luego de quejarse dice que sólo le dejaron ”aproximadamente 10 minutos para despejar el escritorio de inmediato y salir de las instalaciones”.

En respuesta a Lochridge, la empresa Oceangate rechazó sus recomendaciones y lo acusó de difundir información confidencial. Y aunque no se conoce màs del acuerdo, ambas partes llegaron a un acuerdo en noviembre de 2018.

Lochridge no es el único que ha condenado la creación de este tipo de turismo, The New York Times había registrado que varios líderes de la industria de submarinos advirtieron sobre los peligros del enfoque de OceanGate y los problemas catastróficos que podría acarrear.

Según Forbes, hace dos años, un informe de CBS había revelado algunas características de construcción de Titán y fue donde se conoció que se manejaba con el controlador de una consola de videojuegos y las tuberías de construcción actuaban como freno.









Los restos del trasatlántico británico Titanic, que se hundió al chocar contra un iceberg en su viaje inaugural en 1912, yacen en el lecho marino a una profundidad de unos 3 mil 810 metros. Se encuentra a unos mil 450 kms al este de Cape Cod, Massachusetts y a unos 650 kms al sur de St. John's, Terranova.

Entre las personas que viajaban a bordo del sumergible, cuyo precio era de 250 mil dólares por persona, se encontraban el multimillonario y aventurero británico Hamish Harding, de 58 años, y el empresario de origen paquistaní Shahzada Dawood, de 48, con su hijo Suleman, de 19 años, ambos ciudadanos británicos.

También viajaban el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, de 77 años, y Stockton Rush, fundador y director ejecutivo de OceanGate Expeditions.

|| Con información de Reuters ||









