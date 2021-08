Cerco policial en Times Square provoca pánico en Nueva York

Apenas unas horas después de que se recibiera una amenaza de bomba cerca del Capitolio, en DC, Washington, la policía de Nueva York pidió a los habitantes evitar la zona de Times Square.

A través de su cuenta en Twitter, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) pidió a los neoyorkinos evitar la zona de Times Square entre las calles West 45 y West 48, sobre la Séptima Avenida.

Mundo Reportan amenaza de bomba cerca del Capitolio

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre una supuesta amenaza de bomba, al igual que la presentada en la capital de Estados Unidos.

Sin embargo, unos minutos después, el mismo departamento de policía comunicó que el paquete que ocasionó el cerco ya había sido recuperado y no se consideraba sospechoso.

🚨🚨🇺🇸#Urgent: Second Bomb threat in #TimeSquare.



Video: Times Square is being evacuated as well. pic.twitter.com/7oq1fY5wLM — Terror Alarm (@terror_alarm) August 19, 2021

Varias ciudades de la Unión Americana han recibido amenazas de bomba, por lo que sus habitantes toman bastante en serio estas movilizaciones, particularmente Nueva York, donde se han presentado no sólo este tipo de amenazas, sino tiroteos en las zonas más concurridas de la metrópoli.