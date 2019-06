Trump anuncia acuerdo con México; se suspenden aranceles indefinidamente

Tras una larga jornada de diálogo y pronósticos nada favorables, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que hay un acuerdo con México en aranceles, por lo que las tarifas del 5% que pretendía imponer a partir del lunes 10 de junio quedan suspendidas indefinidamente.

A través de dos tuits, el mandatario confirma que México acordó “tomar medidas sólidas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur”.

“Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a los Estados Unidos. Los detalles del acuerdo se darán a conocer en breve en el Departamento de Estado. ¡Gracias!”, escribió.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard confirmó el acuerdo con EU y agradeció "a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México".

Mientras el presidente mexicano refirió que "gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos".

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de junio de 2019

A su vez, la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, indicó que "México fortalecerá las medidas para la aplicación de su ley migratoria. Dará oportunidades de trabajo, educación y salud a las personas que esperen en territorio mexicano al término de su proceso de asilo en EU”.

Se fortalecerá la cooperación para el desarrollo y la prosperidad del sur de México y de Centroamérica. Fue un placer haber trabajado codo a codo con el Canciller @m_ebrard y el equipo de @vmva1950 @GMarquezColin @JesusSeade y Lázaro Cárdenas. — Martha Bárcena. (@Martha_Barcena) 8 de junio de 2019 Mil gracias a mi extraordinario equipo de @EmbamexEUA. #OrgulloSEM. !Son lo máximo! — Martha Bárcena. (@Martha_Barcena) 8 de junio de 2019 Gracias a @WHAAsstSecty a John Creamer; a Pat Cipollone, James Mc Cament, el embajador McKinley y todo el equipo estadounidense — Martha Bárcena. (@Martha_Barcena) 8 de junio de 2019

Como parte de las negociaciones con EU, el Gobierno mexicano impulsó desde ayer una campaña para mostrar las acciones emprendidas a fin de contener el flujo migratorio ilegal en el país.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur con el despliegue inicial de seis mil elementos de la Guardia Nacional y aseguró que la Federación ha hecho un gran esfuerzo para enfrentar este fenómeno.

Mientras se desarrollaban las negociaciones en Washington, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente están detrás de la organización ilegal de caravanas migrantes.

"Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa", informaron las autoridades mexicanas.

Los gestos de México hacia la administración de Donald Trump no cesaron ahí. Sólo en la semana en curso, al menos 400 migrantes han sido deportados vía aérea. El lunes 4 de junio, 68 cubanos fueron enviados a La Habana desde Tapachula. El martes 5 de junio, el mismo vuelo de la Policía Federal que regresó de Cuba aterrizó en Villahermosa, Tabasco, para el trasladó de 100 hondureños a San Pedro Sula; la misma operación se repitió el miércoles, con 110 hondureños, y este jueves en las primeras horas del día, 106 extranjeros fueron deportados.

Y eso es por aire. Por tierra a diario salen de la Estación Migratoria de cinco a siete camiones con centroamericanos que son retornados principalmente a Honduras, El Salvador y Guatemala.

El flujo migratorio ha crecido durante 2019 a pasos agigantados a comparación de otros años. El Instituto Nacional de Migración (INM) establece que durante 2018, 44 mil 62 personas fueron presentadas ante la autoridad migratoria, mientras que hasta abril se tenía registro de 51 mil 607 personas.

Es decir que para finales de este 2019, el número de migrantes asegurados por el INM podría triplicarse a comparación del 2018.