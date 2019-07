Suspenden reunión entre Jimmy Morales y Donald trump

La reunión entre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el primer mandatario estadounidense, Donald Trump, prevista el lunes en Washington y en la que se podía firmar un acuerdo para que la nación centroamericana acogiera migrantes, fue suspendida, informó este domingo el gobierno guatemalteco.

"Debido a las especulaciones y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte", indica un comunicado del gobierno guatemalteco, que hace referencia a los cuestionamientos internos por la posibilidad de que Morales firmara un pacto que declarara a Guatemala tercer país seguro.

No obstante, y pese a que funcionarios del propio gobierno habían reconocido negociaciones, la nota oficial niega que eso pudiera ocurrir: "En ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro", indica, sobre un tema hasta el momento tratado con gran hermetismo por el gobierno.

La autoridades guatemaltecas indican que el país continuará con la discusión de los asuntos bilaterales con Estados Unidos, incluida la migración.

"Los gobierno de Guatemala y Estados Unidos coordinan e implementan esfuerzos conjuntos para enfrentar las amenazas transnacionales, acciones que se traducen en la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular", enumera el comunicado.

La supuesta firma de un acuerdo para declarar a Guatemala como tercer país seguro desató críticas y un fuerte rechazo a la decisión del presidente Morales, un excomediante de la televisión de baja popularidad entre los guatemaltecos, que finaliza su mandato en enero.

Bajo ese concepto, la nación centroamericana debería tramitar los pedidos de asilo de todos los migrantes que pasan por su territorio en su marcha hacia el norte.

La oposición tiene como principal argumento que la pobreza -que alcanza al 59% de los 17,7 millones de habitantes- empuja a los propios guatemaltecos a migrar a Estados Unidos.

El rechazo llegó a la Justicia con la interposición de tres amparos contra la medida en la Corte de Constitucionalidad, la máxima entidad judicial del país. Este domingo, el pleno de magistrados del alto tribunal se reunirá para conocer los amparos.

El territorio de Guatemala en el istmo centroamericano al sur de México forma una segunda división física entre el resto de América Latina y Estados Unidos.