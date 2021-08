Talibanes reprimen una manifestación a favor de la bandera de Afganistán

Apenas ayer un grupo de mujeres de manifestó en Kabul, capital de Afganistán, y este miércoles el Talibán reprimió una multitudinaria protesta, luego de que los manifestantes se negaran a sustituir la bandera afgana por la bandera blanca inscrita con a declaración de fe islámica, que representa al Emirato Islámico, como se autodenominan los talibanes.

De acuerdo con testigos, el enfrentamiento dejó al menos dos muertos y varios heridos. Las protestas tuvieron lugar en las calles de Jalalabad, una de las últimas ciudades en caer a manos de los talibanes, durante la mañana de este miércoles.

"Los manifestantes querían colgar la bandera nacional tricolor en vísperas (del aniversario) de la independencia de Afganistán del Imperio Británico", explicó a Efe un ciudadano de Jalalabad, que pidió el anonimato.

Según las declaraciones, los talibanes reaccionaron "disparando al aire" y, más tarde, tras "la mediación de los líderes tribales", los insurgentes aceptaron que se colgara la bandera "hasta que se establezca el nuevo Gobierno".

El medio afgano Khaama Press recibió el relato de varios testigos no identificados, quienes comentaron que al menos dos personas murieron durante la protesta y varias más resultaron heridas.

Antes, la agencia de noticias afgana Pajhwok también había confirmado "protestas en la ciudad de Jalalabad en apoyo de la bandera nacional", detallando que "los talibanes dispararon contra los manifestantes y golpearon a algunos reporteros gráficos".

Protest in Jalalabad city in support of National flag.#Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

En un primer vídeo recogido por la agencia afgana en su cuenta de Twitter se ve a una gran multitud recorriendo las calles de la ciudad, con banderas en alto o sosteniendo entre varios otras de gran tamaño, mientras la muchedumbre lanza cánticos.

En un vídeo posterior, del júbilo y la demostración de fuerza se pasa al caos, con disparos aparentemente al aire de supuestos talibanes, y luego las imágenes de varios hombres llorando en el interior de una vivienda.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

También se registraron manifestaciones a favor de la bandera nacional durante la jornada en otras ciudades del país, como en Khost, en el este del país.

La bandera tricolor de Afganistán

Luego de la toma de Kabul el domingo a manos de los talibanes tras una rápida ofensiva, que en algo más de una semana les llevó a conquistar 33 de las 34 capitales de provincia afganas, incluida Jalalabad, muchos afganos se sorprendieron de que en un principio los insurgentes mantuvieran la bandera tricolor afgana ondeando.

El gesto de la tricolor afgana ondeando en Kabul era importante para los afganos, después de que en gran parte del país los talibanes arriaran el pabellón nacional para izar en su lugar la bandera blanca inscrita con el Shahada, la declaración de fe islámica.

"La bandera ha sido el símbolo de identidad para los afganos durante las últimas dos décadas, espero que los talibanes no la cambien y bajen esta bandera, millones de afganos la aman de corazón", decía conmovido a Efe el lunes un ciudadano de Kabul.

Sin embargo, parece que no fue más que un espejismo, y poco a poco avanza en Afganistán la bandera blanca talibán, como mostró ayer en su primera rueda de prensa en público en dos décadas de guerra el principal portavoz insurgente, Zabihulla Mujahid.