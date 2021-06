Texas autoriza 250 mdd para continuar construcción del muro fronterizo

Greg Abott, gobernador del estado de Texas, autorizó un monto de 250 millones de dólares para continuar la construcción del muro fronterizo como parte de su política contra migrantes que cruzan de manera ilegal hacia Estados Unidos.

En conferencia de prensa desde Austin, el mandatario denunció que "la administración de Joe Biden ha abandonado sus responsabilidades para asegurar la frontera y los texanos están padeciendo las consecuencias de esto".

"Propiedades están siendo destruidas, hay contrabando de drogas y armas ilegales en las comunidades de todo el estado, las fuerzas del orden público tienen que redirigir sus recursos y los jueces y alcaldes del condado enfrentan gastos vertiginosos", añadió.

Abott firmó un documento donde ordena la contratación de un líder de proyecto para coordinar a los contratistas y subcontratistas necesarios para alzar el muro.

El gobernador Abbott también señaló que el presupuesto estatal asignará mil 100 millones de dólares a la seguridad fronteriza.

Due to Biden's open border policies, I just announced Texas' plan to continue securing the border & build the wall.



Here’s how:

➡️ Down payment of $250M

➡️ Hire project manager & contractors

➡️ Begin construction

➡️ Demand Biden return TX land to TX

https://t.co/PaQbSzMMcn — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 16, 2021





Texas endurece medidas contra migrantes

Migrantes indocumentados que crucen la frontera de manera ilegal en Texas podrían ser arrestados y enfrentar cargos estatales bajo un nuevo y duro plan anunciado el 10 de junio por el gobernador Abbott.

Abbott indicó que migrantes serán arrestados por oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y podrían enfrentar cargos por traspaso, tráfico de drogas, tráfico de humanos o daño a propiedad, entre otros.

Durante una cumbre de seguridad fronteriza donde participaron representantes de diferentes departamentos policíacos del estado, el gobernador republicano anunció el plan que busca poner un alto a lo que considera una “crisis que se encuentra fuera de control”.

Para lograrlo, Abbott estableció la primera Fuerza de Seguridad de la Frontera del Estado de Texas, que incluirá varias agencias estatales, entre ellas la Oficina del Procurador de Justicia, y el sistema de cárceles de todo el estado.

