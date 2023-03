El momento crucial de TikTok según su CEO: casi la mitad de EU usa la app que podría ser vetada

En poco tiempo, TikTok se convirtió en la aplicación más popular desmantelando a los veteranos como Facebook e Instagram. Con millones de personas usándolo, algunos países ya lo empiezan a ver como un peligro.

Entre ellos Estados Unidos, que lanzó un ultimátum: si TikTok sigue siendo propiedad de ByteDance (empresa china), será prohibida en el país, según un artículo publicado por el diario Wall Street Journal.

¿Por qué EU quiere prohibir TikTok?

Congresistas estadounidenses considera que a través de la aplicación los datos de usuarios de todo el mundo podrían filtrarse a China, lo que significa “un peligro para la seguridad nacional”.

Sin embargo, TikTok niega rotundamente estar accediendo a la información personal de sus usuarios y asegura que EU no ha proporcionado información que sustente dicha acusación.

Los esfuerzos parlamentarios para vetar la aplicación resurgieron después del derribo en febrero por parte de Estados Unidos de un globo chino, señalado de ser un artefacto espía.

El pedido de la Casa Blanca viene del Comité para la Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), una agencia del gobierno a cargo de evaluar los riesgos de toda inversión extranjera para la seguridad nacional.

TikTok responde a EU

Los choques entre China y EU llevaron a que TikTok lanzara una poderosa respuesta. A través de un video, Shou Zi Chew, CEO de la app, afirmó que la compañía se enfrenta a un “momento crucial”.

Lo anterior, ya que este jueves participará en el Congreso en Washington, convocado por legisladores estadounidenses que buscan prohibir la aplicación para proteger la seguridad nacional.

Zi Chew testificará ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para defender a la empresa, pero antes quiso exponer el tema con los usuarios en TikTok.

Aunque no lanzó una amenaza de manera explícita, el CEO enfatizó en que alrededor de 15 millones de personas en EU utilizan la app: “casi la mitad de los estadounidenses usan TikTok”, dijo.

@tiktok Our CEO, Shou Chew, shares a special message on behalf of the entire TikTok team to thank our community of 150 million Americans ahead of his congressional hearing later this week. ♬ original sound - TikTok

Y agregó: “Algunos políticos hablan de prohibir TikTok; pero cuidado, eso supondría quitarles TikTok a 150 millones de ustedes”.

Ahora solamente queda esperar lo que suceda en el Congreso y los posibles acuerdos a los que se llegue.

